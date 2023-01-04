Naci Görür’den hükümetin konut projesine tepki!

İktidarın başlattığı sosyal konut projesini eleştiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası' 'zamansız ve önceliksiz' ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nuredddin Nebati'nin katılımıyla “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” tanıtım programı gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, kura çekimleriyle birlikte en geç 2 yıl içerisinde 250 bin konutun vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu.

NACİ GÖRÜR’DEN DEPREM UYARISI

Projeyi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha deprem tehlikesine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Görür, “Az önce Sn. Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum'un “Orta Gelirliye Konut” ve “Yeni Evim” projeleri ve kampanyalarıyla ilgili basın toplantısını izledim. Elbetteki bu tür projelere karşı çıkmak mümkün değil ama deprem kuşaklarında halkımızın can güvenliğini tehdit eden bunca sağlıksız bina varken ve öncelikle bunların deprem dirençli hale getirilmesi gerekirken hükümetimizin gayret ve olanaklarını yeni konut yapma işine vermesini zamansız ve önceliksiz buluyorum” dedi.

“EN BÜYÜK TEHLİKE DEPREMDİR”

Deprem tehlikesine dikkat çeken Görür, “Unutmayalım; yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Bu hakka en acımasızca ve topluca kasteden en büyük tehlike depremdir. Bir devletin en başta gelen görevi insanlarının can güvenliğini sağlamaktır. Halkımız deprem dirençli kentlerde yaşamayı haketmektedir” ifadelerini kullandı.