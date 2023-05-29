Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim

THY'nin Ankara-İstanbul uçağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcular arasında 'bekletilme' tartışması yaşandı. Uçağın Nebati yüzünden bekletildiğini düşünen kimi yolcular buna tepki gösterdi. Nebati ise yolculara "Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı" karşılığını verdi.

Mustafa SARIİPEK

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Ankara'dan İstanbul'a uçuş yapacak olan Türk hava Yolları'na ait uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptığı duyuruldu.

“BU OTOBÜS MÜ YOLCU BEKLİYOR?”

Bazı yolcular, uçağın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüzünden bekletildiğini düşünerek, ön koltukta oturan Nebati’ye tepki gösterdi.

Bir yolcu, “Bu otobüs mü ya yolcu bekliyor? Öyle bir şey var mı? Türk Hava Yolları'nın uçağı burası ya!” sözleriyle Nebati'ye tepki gösterdi.

“BU KADAR BASİT”

Nebati, yolculara, “Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanımız kazandı, bu kadar basit” cevabını verdi.

“BÖYLESİ BİR PİŞKİNLİK…”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından görüntülere tepki göstererek, “Bakın, böylesi bir pişkinliği, böylesi bir utanmazlığı dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz!” dedi.

“SİYASET DIŞI BİR HAL ALDI”

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin vatandaşlarla yaşadığı polemiği SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Ergun, “Bu artık siyaset dışı bir hal aldı. İnanılmaz bir şımarıklıkla karşı karşıyayız. Bu artık gerçekten siyaset dışı bir hal aldı. Seçimler ayrı. Adam ‘seçimi biz kazandık' diyor, daha ne desin. Tamam bunlar ayrı. Ama uçak bekletiliyor. Hiç birimiz bir şey diyemiyoruz. Çok çok çoook hayati bir mesele olabilir, buna bir şey diyemiyoruz. Bu durumda bile özür dilemesi gerekirken, ‘Seçimi AKP kazandı hazmedin” diyor. Tamam seçimi kazandınız ama 85 milyonun kalbini kazanamadınız kardeşim. ‘Seçimi kazandık uçağı bekletebiliriz, her şey mübah her şeyi yapabiliriz' durumuna geldi. ‘Artık bir hukuk devleti olmaktan çıktık, demokratik devletten çıktık' anlamında bir davranış” ifadelerini kullandı.

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