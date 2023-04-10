Necmi Kadıoğlu AKP’den milletvekili adayı oldu

13 yıldır sürdürdüğü Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı gösterildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Esenyurt Belediye Başkanlığı koltuğunu 5 yıl önce flaş bir kararla bırakan Necmi Kadıoğlu siyasete geri dönüyor…

2004-2017 yılları arasında görev yaptığı Esenyurt Belediye Başkanlığı'nı sağlık sorunları nedeniyle bırakan Necmi Kadıoğlu, AKP tarafından 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE YARGILANDI

Necmi Kadıoğlu, 1994-1998 yılları arasında yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olduğu dönemde İBB Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Akbil yolsuzluğu davasında dönemin İBB başkanı Erdoğan ile birlikte yargılanan kilit isimler arasında yer aldı.

İMARIN BAŞKENTİ!

Necmi Kadıoğlu döneminde hayata geçirilen tartışmalı imar planları nedeniyle Esenyurt bugün, İstanbul'un en kalabalık ilçesi.

Asayiş olayları, hormonlu binaları ve batık müteahhitleriyle tanınan ilçede imar krizi nedeniyle çok sayıda vatandaşın ‘konutzede' durumuna düştü. Esenyurt'ta evlerini teslim alamayan bir çok vatandaş bulunuyor.

TARTIŞMALI SÖZLER…

16 Nisan referandumu öncesinde katıldığı bir etkinlikte cumhuriyet ile ilgili tepki çeken sözler sarf etmişti.

Kadıoğlu’nun “Siz dik durun, içinizden ‘hayır' çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…” sözleri uzun süre tartışılmıştı.

İlginizi Çekebilir AKP milletvekili aday listesi belli oldu