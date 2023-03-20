Nereye gidiyorlar farklı hesap mı var!

Milletvekili aday adayı olmak için nabız yoklayan üst düzey bürokratlar saray engeline takıldı. Erdoğan’dan birçok isme başlıktaki sitemle vize vermedi.

Veli TOPRAK

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Milletvekili aday adayı olmak için bürokratların istifa süresi geçen hafta doldu. Başkent kulislerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisi üzerine milletvekili adayı olmak için harekete geçen birçok üst düzey bürokratın hevesinin kursağında kaldığı konuşuluyor. Bu sebeple de adaylık için istifa eden bürokrat sayısının düşük kaldığı belirtiliyor.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre üst düzey bürokratların istifa dilekçesi vermek istemesi Erdoğan'ı kızdırdı. Aralarında yakın çalışma arkadaşlarının da olduğu beklemediği isimlerin vekillik için nabız yoklaması, kararlarını saraya yakın isimlerle istişare etmesi üzerine Erdoğan, “Nereye gidiyorlar, farklı bir hesap mı içindeler? Çalışmaya devam etsinler. İstifa dilekçeleri alınmayacak” diyerek tepkisini ortaya koydu.

GÖREVLERİNDE KALDILAR

Kamu bankaların genel müdürleri ve üst düzey bazı yöneticileri aday adayı olabilmek için ‘izin' beklediler. Ancak beklenen ‘yeşil ışık' gelmeyince görevlerinde kaldılar. Yeni sistemde bürokrasinin en tepe ismi olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da istifa edemeyen isimlerden oldu. Yine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da adaylık için beklediği desteği bulamadı.

En dikkat çeken isimlerinden biri de Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan oldu. Doğan da vize alamadı.