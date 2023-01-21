Abone Ol

Öğrenciler metro ve tramvayları 131 milyon kez kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında yolcularının yüzde 42,32’si öğrencilerden oluştu. 12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında öğrenciler metro ve tramvay hatları ile 131 milyon 95 bin 249 kez yolculuk yaptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Öğrenciler metro ve tramvayları 131 milyon kez kullandı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre en çok öğrenci taşıyan hat 29 milyon 719 bin 634 geçiş ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı oldu.

M2 hattını, 20 milyon 207 bin 584 öğrenci geçişi ile M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı izledi.

En fazla öğrenci taşıyan tramvay hattı ise 15 milyon 349 bin 610 yolculuk ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı oldu.

ÖĞRENCİLERİN GÖZDE HATLARI

Ayrıca 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında öğrencilerin gözde hatları; M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu metro hatları, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı oldu.

Bu hatları kullanan yolcuların yarısından fazlasını öğrenciler oluşturdu. Öğrencilerin en fazla seyahat ettiği saat ise 07.00-09.00 arası oldu.

Bu saat diliminde tüm hatları kullanan yolcuların içinde öğrencilerin payı yüzde 50 olarak gerçekleşti.

 

X Reklam