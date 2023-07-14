Operasyonda ele geçirilenler müzeleri aratmadı

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 binin üzerinde gümüş ve bronz sikke, Cumhuriyet Dönemi’ne ait kılıç, tabanca ve folklorik eserler ele geçirildi.

Habip ATAM

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Tarihi eser kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, gerçekleştirildi.

Polis ekipleri 13 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında arasında Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Kartal ve Ümraniye'de operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

ROMALI KOMUTANIN BASTIRDIĞI SİKKELER

Arkeoloji bölümü mezunu polislerin de yer aldığı çalışmalarda; Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 4 bin 233 gümüş ve bronz sikke, ok uçları ele geçirildi. Polisin ele geçirdiği sikkelerin 283’ünün Sultangazi’de bir araç içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Define kazısında bulunduğu değerlendirilen gümüş sikkelerin M.Ö. (Milattan önce) 85-35 yıllarına ait olduğu belirtildi.

Ünlü Romalı politikacı ve general Marcus Antonius tarafından bastırıldığı ifade edilen sikkelerin Ege Bölgesi’nden çıkarıldığı değerlendiriliyor.

HZ. İSA VE HZ.MERYEM İŞLEMELİ KUTSAL KİTAPLAR

Aramalarda ayrıca 15 ve 16'ncı yüzyıllara ait üzerlerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ile İbranice Tevrat dikkat çekti. Kitaplarda altın yaldız kullanıldığı, deri üzerinde yazıldığı belirtildi.

OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİ

Yapılan operasyonlarda Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait eserler de bulundu. Ele geçirilen eserler arasında halk folklöründe önemli yere sahip olduğu belirtilen kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabanca ve hançerler dikkat çekti.

BEŞ ŞÜPHELİ

Çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli hakkında “2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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