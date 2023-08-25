Ordu’da ‘patpat’ kazası: 12 yaşındaki çocuk işçi öldü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının fındık bahçesine devrildiği kazada mevsimlik tarım işçisi 12 yaşındaki Mahsun Ak hayatını kaybetti, sürücü İhsan Eral Şendere (17) ise yaralandı.

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Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Durak Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında İhsan Eral Şendere yönetimdeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine devrildi.

20 metre boyunca takla atarak sürüklenen tarım aracı, bir fındık ocağına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tarım aracında yolcu olarak bulunan mevsimlik tarım işçisi Mahsun Ak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Şendere ise ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Mahsun Ak’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, İhsan Eral Şendere’nin fındık bahçesinde çalışan işçilere yemek götürdüğü öğrenildi. (DHA)