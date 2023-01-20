Organize suç şebekesiyle kravatlı soygun var!

Gültekin Uysal, Türkiye’de yargının mahkemeler yerine özel hukuk bürolarında çözüldüğünü belirtti. “Hukuk kuralları Tayyip Bey’i ilgilendiren meselelerde farklı, halkta farklı işliyor” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, SÖZCÜ ile kahvaltıda buluştu. Uysal devletin işleyişine ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Türkiye'de hukuk sisteminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve vatandaşlara göre farklı işlediğini savunan Uysal, “Hukuk kuralları Tayyip Beyi ilgilendiren meselelerde farklı işliyor, sade vatandaşı ilgilendiren konularda farklı işliyor” dedi. Devlet çarkının bilerek tıkandığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

‘AĞıR AKSAK İŞLİYORDU'

“Sistemi tıkamışsınız, onun yerine sistemin tıkalı kanallarını bypass yapacağınız bürolar kurmuşsunuz. Hukuku arayacağınız yer TC mahkemeleri olmaktan çıkmış. Hukuk sorunlarını çözmek üzere özel hukuk büroları kurulmuş. Aynı şekilde bürokrasinin içinde bir takım izinleri alacaksınız onun için de özel bürolar var. Eskiden ağır aksak bürokrasi işliyordu. Şimdi vatandaş olarak başvuruyorsunuz yukarıdan biri itmezse, talep etmezse işiniz olmuyor. Baştan aşağı organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız. Kravatlı bir soygun var. Ortada kamu kaynağının yağmalanması var.”

‘SADECE SUÇLU CEZA ALACAK'

İktidara geldiklerinde sadece suçluların cezalandırılacağı adil bir yöntemle mahkemelerin işletileceğini ifade eden Uysal, “Devr-i sabık olacak mı? Meclis soruşturmaları, Yüce Divan olacak mı?” sorularımıza şu yanıtı verdi: “Olan bitenlerin herkes farkında ve rahatsızlık duyuluyor. 12 Eylül'ü yargıladık, sonra işin ölçüsünü kaçırdık generalleri, amiralleri içeri attık. Sadece suçluların cezalandırılacağı bir sistem kurmak zorundayız. Bunun için topyekun bir kararlılık gerekiyor.”

Demografik yapı bile aleyhinde

“Sokakta bana bir kişi bile ya bu başörtüsünü ne yapacağız demiyor. Tayyip Bey dini, milli, hamasi, savunma ve taarruz hattı kurmaya çalışıyor. Kendi kitlesinin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Damacana suya 40 lira verip doğalgazın bedava olacağına ikna edilmiş bir kitlesi var. Ancak demografik yapı bile Tayyip Bey'in aleyhine işliyor. Her yıl 1 milyon 250 bin yeni genç seçmen geliyor ve 400 bin civarında ölüm yaşanıyor.”

Elimizdeki iş gücünü boşa düşürecek bir dalga geliyor

“Teknoloji çalışma hayatını hızla değiştiriyor. Öyle bir dalga geliyor ki, elimizdeki iş gücünü boşa düşürecek bir dalga geliyor. Bu dalgayı önlemeye yönelik hiçbir hazırlık yok. Eğitim sistemi çökertildi. İmam hatip liseleri, her ile üniversite. Eğitim var mı, yok. Eğitimin çökertilmesi yoksulluğun kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Asgari ücret zammının hissi bile kalmadı, hayat her geçen gün daha da pahalanıyor. Bu çarkı durduracağız. Çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'yi kaldıracağız. Kur korumalı, garanti ödemeli sistemi mevcut haklara dokunmadan kaldıracağız. Varlık fonunu kapatacağız. İşsizliği, enflasyonu düşüreceğiz. Garanti ödemeli KÖİ projelerinin tümünü incelemeye alacağız. Ekonomideki tüm saçma sapan uygulamalara son vereceğiz.”

SÖZCÜ EKİBİNİ KAHVALTIDA AĞIRLADI

Gültekin Uysal, yazarımız Deniz Zeyrek, Ankara Haber Müdürümüz Emin Özgönül ve muhabirimiz Erdoğan Süzer'i Celal Bayar Köşkü'nde ağırladı. DP Genel Başkan yardımcıları Neslihan Çevik, Cemal Enginyurt, Faik Tunay ve Bülent Şahinalp'in de katıldığı kahvaltılı sohbette simit, peynir, zeytin, domates, salatalık, reçel, yağ ve portakal ikram edildi.