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Ormanda kaybolan parkinson hastasının cesedi bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanda kaybolan parkinson hastası Şükrü Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Ormanda kaybolan parkinson hastasının cesedi bulundu

Bursa’dan 14 Ağustos günü yola çıkan aile, Vezirköprü ilçesi kırsalında araçları arıza yapınca durdu. Bu sırada ormanda kızılcık toplamak için araçtan inen aile üyeleri parkinson hastası Şükrü Kılıç’ı yalnız bıraktı.

Bir yandan kızılcık toplayan bir yandan da servisin gelmesini bekleyen aile, geri döndüklerinde araçta Şükrü Kılıç’ı göremeyince Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.

Şükrü Kılıç

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığında görevli iz takip köpeği ile AFAD’ın kadavra ve arama kurtarma köpekleriyle arama çalışması başlatıldı. İki gündür süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayan ekipler, Şükrü Kılıç’ın kaybolduğu alanın yaklaşık 3 kilometre uzağında cansız bedenini buldu. 74 yaşındaki Kılıç’ın cesedi, otopsi işlemleri için morga gönderildi. (DHA)

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