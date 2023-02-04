Ormanı katledenler değil koruyanlar yargılanıyor!

Akbelen ve İkizköy’de gece gündüz zeytinlik nöbeti tutan köylüler yargı kıskacına alındı. Beş celsedir süren dava yine ertelendi. Avukatlar tepkili.

Deniz AYHAN

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen köylerinde, maden ocağı için kesilmek istenen zeytinlikleri korumak istedikleri için ‘jandarmaya mukavemet' iddiasıyla yargılanan İkizköylü Gülören Demir ile Ekoloji Birliği Kadın Meclisi'nden Füsun Kayra önceki gün 5. kez yargıç karşısına çıktı. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 27 Mart'a ertelendi. Demir ve Kayra'ya destek olmak isteyen köylüler ve çevre örgütü temsilcileri Milas Adliyesi önünde buluştu.

HEYKELLERİ DİKİLMELİ

Doğa savunucularının avukatı Arif Ali Cangı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Köylülerin, müvekkillerimizin şikayetçi olduğu kişiler hakkında işlem yapılmadı, dosya kapatıldı. Adil yargılama yapılacağına inanmadığımız için reddi hakim talebinde bulunduk. Dosya Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelmediği için duruşma ertelendi” dedi. Avukat İsmail Hakkı Atal ise “Burada yargılanan köylülerin kadınlarımızın heykellerinin dikilmesi gerekir, bu ülkenin geleceği için tam 600 gündür gece gündüz nöbet tutan bu insanların yargılanması akıl tutulmasıdır, bu adliyede Limak imtiyazlıdır” diye konuştu.

YİNE ÇAĞRI YAPTILAR

Yöre halkı ve pek çok meslekten doğa savunucusu. Milas'taki Yeniköy Kemerköy termik santrali için zeytinliklerde kömür sahası açmak isteyen şirketlere karşı yeni bir kampanya başlattı. Şirketleri sağ duyulu davranmaya çağıran bölge halkı, kısa sürede 150 imza topladı.