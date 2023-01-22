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Otobüsün üstüne yatıp Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar

Beyoğlu'nda otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Kaçma girişimi kameralara yansıdı.

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Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi.

Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan Fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı. (DHA)

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