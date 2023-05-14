Oyunu kullanan Babacan: Bugün bayram günümüz

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullandı. Babacan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçimler, demokrasilerin bayramıdır. Bugün bayram günümüz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, oylarını kullanmak için bugün saat 10.00'da Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi. Sabahın erken saatlerinde sandığa yüksek katılım gösteren vatandaşlar Babacan'ı alkışlarla karşıladı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan, daha sonra oylarını kullandı.

“SEÇİMLERİN DEMOKRASİ ÖZLEMİ ÇEKENLER İÇİN HAYIRLI SONUÇLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

Babacan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Seçimler, demokrasilerin bayramıdır. Bugün bayram günümüz. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini tescil ettiği bir gün. Demokrasi seçimden seçime işleyen bir mekanizma değil. Seçimler çok önemli ama demokrasi iki seçim arasında sivil toplumla, meslek örgütleriyle, sivil inisiyatiflerle istişare içinde interaktif çalışması gereken bir yönetim sistemi.

Demokrasi, istişareyle anlamlı. Demokrasi, basın özgürlüğüyle, vatandaşlarımızın haberlere özgürce erişebilmesiyle anlamlı. Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyada demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

SONUÇLARI BERABER TAKİP EDECEKLER

Babacan, “Seçim sonuçlarını belli bir saate kadar kendi arkadaşlarımızla takip edeceğiz. Akşam saat 21.00'den sonra Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve genel başkanlarla beraber takip etme kararı aldık. Saat 21.00'den sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim” dedi.

ANNESİNİ ZİYARET EDECEK

Ayrıca Anneler Günü'nü kutlayan Babacan, öğlen saatlerinde annesini ziyaret edeceğini söyledi.

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