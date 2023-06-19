Özdağ ve Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz görüşme
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Bugün saat 14.00’te MYK toplantısı yapması beklenen CHP Genel Merkezi, sürpriz bir görüşmeyle hareketlendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kurmaylarıyla birlikte saat 11.45’te Genel Merkez’e geldi.
Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından kapıda karşılanan Özdağ, görüşmeyi ‘iadeyi ziyaret’ olarak tanımladı.
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