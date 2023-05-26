Özgür Özel Konya’da konuştu: Kimler kimlerle beraber

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Konya’da vatandaşlara hitap etti. Özel, "AK Parti'nin bir kolunda MHP, koynunda HÜDA PAR var. Kimler kimlerle beraber” dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi çalışması için Konya'nın Akşehir ilçesine geldi. Burada vatandaşlara seslenen CHP'li Özel, terör örgütleri üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan'a tepki gösterdi.

“BU YALANCILARIN CEZASINI SANDIKTA VERİN”

Erdoğan'ın montaj video üzerinden halkı kandırdığını ifade eden Özgür Özel, “İkinci turda adaylardan birisi sahte videoyu ekranlarda oynattı ve insanları kandırmaya çalıştı. Daha sonra televizyonda itiraf etti. Sonra dedi ki; ‘Bay Kemal iktidara gelirse Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacakmış' dedi. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakanın Allah bin belasını versin. Peki Akşehir, Habur'u Oslo'yu biliyor mu? Böyle bir otobüsün üzerine PKK'lıları dizdiğini biliyor mu? İstanbul seçimlerinde Osman Öcalan'ı ekrana çıkartıp ‘Ekrem Beye oy vermeyin' diye TRT'de konuşturanları biliyor mu? Seçime 2 gün kala Abdullah Öcalan'dan mektup okutanları ‘Binali Beyi destekleyin‘ diyenleri biliyor mu? Biz o zaman bunu yapanın Allah belasını versin dedik. Siz bu yalancıların pazar günü sandıkta cezasını verin” dedi.

“KİMLER KİMLERLE BERABER”

AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR'lı milletvekillerinin itirazları üzerine yemin töreninin seçimden sonraya bırakıldığını söyleyen Özel, “14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 12 gün geçti ama daha Meclis’te yemin töreni yok. Tayyip Bey, milletvekili yeminini 2. turdan sonraya bırakıyor. HÜDA PAR'lılar yemin etmeyecek, Türk milleti de buna itiraz edecek ve foyaları ortaya çıkacak diye yemin törenini geriye bırakıyorlar. O zaman şunu söyleyelim, AK Parti'nin bir kolunda MHP, koynunda HÜDA PAR var. Kimler kimlerle beraber” şeklinde konuştu.

“PAZAR GÜNÜ ANAHTAR ELİNİZDE”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda sığınmacıların bir yıl içerisinde gönderileceğini ifade eden Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacılar için ‘onlar muhacir ben Ensar'ım. Ben onları aldım burada bakarım’ diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da ‘Bizim fakirimiz, işsizimiz bize yeter. Suriye ile konuşacağım ve bir yıl içerisinde bu işi bitireceğim' diyor. Şimdi pazar günü anahtar elinizde. Seçim sandığına giderken yanınızda kararsızları götürmeyi de unutmayın” dedi.

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