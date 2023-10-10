Özgür Özel: O gün canlı bombalar için adeta görünmez koridor açıldı

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, 10 Ekim Ankara Gar Katliamının 8’inci yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Buraya aileler ilk sene olduğu gibi 3 güvenlik çemberinden geçerek ulaştılar. Oysa 8 yıl önce o gün iki tane canlı bomba görünmez bir koridor açılarak buraya ulaştırılmıştı. Sonra bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı.” dedi.

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10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Ankara Garı önünde toplanan vatandaşlara IŞİD, bombalı saldırı düzenlemiş ve 103 kişi hayatını kaybetmişti. Katliamın üzerinden 8 yıl geçti. Hayatını kaybedenler Ankara Garı önünde katliamın yıl dönümünde karanfillerle anıldı.

“O GÜN KATLİAMIN HABERİNİ ALDIĞINDA SIRITAN BAKAN…”

Anıta karanfil koyan Özel, yaptığı açıklamada, “Hepiniz duydunuz, arka tarafta bir anne ağlıyor. 8 yıldır bir anne durmadan ağlar mı? Bu meydanda hayatını kaybedenlerin aileleri 8 yıldır adalete ulaşamadıkları için haykırıyorlar. Gözlerinde yaş kalmadı, sesleri kısıldı. Halen ağlıyorlar ve onların seslerini duyan yok. Biz her ay bu mahkemeyi takip ediyoruz. Mahkemede bir tane kamu görevlisi yargılanmıyor. O gün katliamın haberini aldığında sırıtan bakan, halen daha bürokrasinin en üst noktalarına kadar tırmandı, tırmandırılmaya devam ediyor” dedi.

“GÖRÜNMEZ KORİDOR AÇILARAK CANLI BOMBALAR ALANA ULAŞTIRILDI”

Özel, şöyle konuştu:

“Buraya aileler ilk sene olduğu gibi 3 güvenlik çemberinden geçerek ulaştılar. Oysa 8 yıl önce o gün iki tane canlı bomba görünmez bir koridor açılarak buraya ulaştırılmıştı. Sınırdan buraya gelene kadar bir yerde durdurulmadılar, bir yerde aranmadılar.

Bu eylemi yapmalarına engel olacak koruma mekanizmalarının hiçbir tanesi çalıştırılmadı. Görünmez bir el onları sırtlarından buraya kadar ittirdi ve burada kendilerini patlatmaları sağlandı. O süreci unutmayalım.

O gün güya tarafsız olduğu söylenen cumhurbaşkanı, bugünkü partili cumhurbaşkanı, ülkenin tarafsız cumhurbaşkanıydı. Partisi ilk kez seçimleri kaybetmişti, başka bir iktidar mümkündü. İktidardan gidiyorlardı.



“GÖRÜNMEZ ELLER BU ÜLKEYE CİNAYETLERİ YAŞATIRKEN, BİRİLERİ OYLARININ ARTTIĞINI SÖYLÜYORDU”

-Bugünkü ittifak ortakları sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına o imkanın önünü kapattı. Sonra bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı. Görünmez eller bu ülkeye korkuyu, cinayetleri yaşatırken, birileri de oylarının arttığını söylüyordu.

Ve korkunç bir kaos ve korku dönemi 7 Haziran'da iktidarı kaybetmiş birilerinin arkasına korkan kalabalıkları yeniden toplandı. Halen kurtulamadığımız bu iktidarın taşları bu meydanlarda atıldı.

Bugün halen daha o iktidar, ülkeyi AİHM kararlarına uymadan, anayasayı ihlal ederek, işine gelmeyen mahkeme kararlarını saymadan, baskıcı bir rejimi uygulayarak devam ediyor. Bu meydana gelmeyenler, burdaki anıtı yaptırmayanlar, bu acıyı unutanlar, mahkemede birilerini kollayanlar unutulmasın, görülsün.

Buradaki insanların sesine ses olmadan, mahkeme salonlarını doldurmadan, bu iktidardan da bu yaşananlardan da bu acılardan da kurtulamayacağımızı, meydanları boş ve sahipsiz bırakırsak, ülkeye de sahip çıkamayacağımızı buradan Türkiye kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz. Hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz.”