Parkta soyunan kadının yaptıkları herkesi şoke etti
Adana'da kimliği bilinmeyen bir kadının, çocukların da bulunduğu parkta soyunarak yaptıkları herkesi şoke etti.
Adana’da merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi’ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı.
HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYUNDU
Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu.
CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER
İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı. Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
YETKİLİLERE SESLENDİLER
Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi. (DHA)