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Pençe-Kilit bölgesinde 13 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Pençe-Kilit bölgesinde 13 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ‘Ara, bul, yok et’ parolasıyla teröristlere karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde belirlenen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist dahi kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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