PKK’nın bomba şifreleri: Vişne, şeftali…

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına giderek burada suikast ve bomba eğitimi aldıktan sonra Diyarbakır'a dönerek güvenlik güçlerine ve kayyumlara yönelik suikast hazırlığı içinde oldukları belirlenen 9 kişilik uyuyan eylem hücresine ceza yağdı.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarında suikast, sabotaj ve bomba eğitimi aldıktan sonra Diyarbakır'a gelerek güvenlik güçlerine ve kamu kurum kuruluşlarına yönelik bombalı saldırı hazırlığındayken çökertilen 9 kişilik eylem hücresiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı.

İFADELERİNDE ANLATTILAR

Sanıklardan Halil S. şu itiraflarda bulundu: “Yasal yollardan Şırnak'taki Habur Sınır Kapısını geçerek Kuzey Irak'taki kamplara gittim. Suikast, sabotaj gibi askeri eğitimler aldım. Oraya ait KOREK GSM telefon hattı ile iletişimleri sağlıyordum. Olası yakalanma durumunda inşaat işçisi olduğumu ve çalışmak için Irak'a gittiğimi polislere söyleyecektim. Gizlilik çok önemliydi.

Kamptaki teröristler bana ‘Çiyager’ diye hitap edince ben gitmeden bilgilerimin kampa ulaştığını anladım. Çünkü bana Diyarbakır'dayken ‘Çiyager’ kod adı verildi. Suikast filmleri izledikten sonra silahlı eğitime alındım. İlk olarak Biksi ağır makineli tüfeğin eğitimini aldım. Ertesi gün RPG-7 roketatar, bir sonraki gün gece görüşlü ABD yapımı M-16 piyade tüfeği eğitimi aldım. Devamında kalaşnikof tüfek, Baretta ve Glock suikast silahı ve el bombalarıyla eğitimlerimi tamamladım. 500 dolar para verip beni geri gönderdiler. Dağdan Zaho'ya gelip geceyi burada bir otelde geçirdim. Sabah yolcu otobüsüyle Diyarbakır'a geldim. AKP Gençlik Kolları Başkanına suikast yapılması için bize keşif talimatı geldi. Başkanın gündüzleri nereye gittiğini, saat kaçta evden çıktığını, eve hangi saatte geri döndüğünü, sevgilisinin olup olmadığıyla ilgili istihbari bilgi toplandıktan sonra suikastla öldürülmesi planlandı. Adliye yakınlarındaki polislere yönelik de bombalı saldırı yapılması için keşif yaptık” dedi.

“ÖZEL SUİKAST EĞİTİMİ ALDIM, TERÖRİSTİ AŞKIM DİYE KAYDETTİK”

Terör kamplarında eğitim gören Doktor kod adlı Şehmus D. ise ifadesinde; “Irak'ta Rodi, Kemal ve Amed kod isimli kişiler Diyarbakır'da eylem yapılması için patlayıcı gönderdiler. Bomba ve silah eğitimi alıp Diyarbakır'a döndükten sonra teröristler Avrupa ülkesine ait bir numara üzerinden Whatsapp'tan benimle Diyarbakır'da iletişime geçeceklerini söylediler.

Irak'ın Zaho kentinde botla bir nehri geçip Suriye'ye ait bir köye geldik. Burada üzerinde YPG üniforması bulunan teröristler beni karşıladı. Ağır makineli tüfek ve piyade tüfeği eğitimleri aldım. Sökme, takma ve atış talimleri yaptıktan sonra bana Glock tabanca ile özel suikast ve sabotaj eğitimleri verildi. Uzaktan kumandalı bombaların patlatılmasıyla ilgili elektronik devrelerin eğitimi aldım. Ardından da ideolojik eğitim aldım. Sonra dağda mı, yoksa şehirde mi faaliyet yürütmek istediğimi sordular. Ben de şehre gitmek istediğimi ilettim. Adliye civarındaki polislere eylem keşfi yapıldı, ancak bölgedeki kamera ve KGYS sistemi yoğun olduğu için bu eylemden vazgeçildi.

Sonra polislerin durduğu ve dinlenme için mola verdikleri noktalardaki çöp konteynırlarına uzaktan kumandalı bomba yerleştirilmesi için keşif yapıldı. Irak'ta irtibatlı olduğumuz teröristler telefonda dikkat çekmesin diye ‘Aşkım' olarak kaydedilmişti” dedi. Sanık Veysi T. ise şehir merkezinde eylem ve saldırı keşfi için olay yerine motosikletle gittiklerini, üst üste birden fazla kıyafet giyindiklerini, güvenlik nedeniyle keşif bölgesinden ayrıldıktan sonra olası polis takibinde açık renkli gömleği çıkarıp, koyu renkli tişörtle temiz tıraşlı bir şekilde uzaklaştıklarını anlattı.

BOMBALARA VİŞNE, ŞEFTALİ ŞİFRESİ

Mahkeme, 5'i tutuklu 9 sanığın bir organizasyon kapsamında yer alarak terör örgütü adına bombalı ve silahlı suikastlar için keşif ve istihbarat çalışması yaptıklarını, kendi aralarında iş bölümü yaptıkları ve bu iş bölümü çerçevesinde her sanığın bir görevi ve konumu olduğunu belirtti.

Sanıkların gizliliği sağlamak ve telefon dinlemelerine yakalanmamak için saldırılarda kullanacakları uzaktan komuta sistemi bombalara vişne ve şeftali adını verdiklerini belirten mahkeme, sanıkların dağ kadrosundan gelen eylem talimatlarını sorgusuz biçimde uyguladıkları için işledikleri suçun yasal unsurlarının oluştuğuna kanaat getirdi. Mahkeme, sanıkların emir ve komuta zinciri ile hiyerarşik yapı içerisinde yer alarak silahlı organize iş bölümüyle gelen talimatları yerine getirdikleri vurgulandı.

Mahkeme 6 sanığı silahlı terör örgütü üyesi olmak, izinsiz patlayıcı madde imal etmek suçlarından 20'şer yıl 6'şar ay, 2 sanığı 10'ar yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı. 1 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.