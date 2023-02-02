PKK’ya üst düzey darbe: Kırmızı kategoride aranıyordu

Şırnak’ın Uludere ilçesinin karşısındaki Haftanin Vadisi içinde yer alan Sinaht bölgesinde düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK’nın suikast ve sabotaj saldırılarını organize eden sözde Özel güç sorumlusu Dilek Özer ile 2 korumasının öldürüldüğü ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Yemişli Köyü karşısındaki Haftanin Vadisi içindeki Sinaht bölgesinde TSK'nın gerçekleştirdiği hava harekâtında terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Kaplan harekâtı bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün kadın yapılanması YJA-Star'ın tepe isimlerinden olan ve 20 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan Melsa kod adlı Dilek Özer ile korumaları Güllüşah Polat ile Rezzan Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

APO YAKALANINCA CANLI BOMBA OLMAK İSTEMİŞ

Terörist Özer, PKK'nın silahlı kanadı içinde şehir merkezlerindeki bombalı ve silahlı saldırılar ile suikast ve sabotaj gibi eylemleri organize eden “Hezen Taybet” adını verdiklerini sözde Özel güç yapılanmasının başındaki isimlerden biriydi.

10 milyon lira para ödüllü kırmızı listede aranan teröristin Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra Türkiye'ye geçerek canlı bomba olmak istediği, ancak bu isteğinin örgüt tarafından yakalanma riski olduğu için kabul edilmediği bildirildi.

Sözde Botan sahası adı verilen Siirt; Şırnak kırsalında uzun süre sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulanan terörist, Hakkari-İran sınırındaki Zagros dağları ile Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisinde de sözde Eyalet sorumlusu olduğu belirlenen terörist Dilek Özer hakkında Muş ve Şırnak Başsavcılıklarınca “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, patlayıcı madde imal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kamu malına zarar vermek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yakalama kararı bulunuyordu.

SİNCARDAN KANDİLE DÖNÜNCE ÖLDÜRÜLDÜLER

Teröristin yanında öldürülen Güllüşah Polat ile Rezzan Yıldırım'ın da uzun zamandan beri terör örgütünün dağ kadrosunda sözde Özel güç yapılanmasında yer aldıkları, Irak'ın Sincar bölgesinde IŞİD'le çatışmalarda yer aldıktan sonra tekrar Kandil'e buradan da öldürüldükleri Haftanin bölgesine geçiş yaptıkları bildirildi.

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