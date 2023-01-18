Polis okulu arsasına AVM inşa ediliyor

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Malatya yolu üzerinde olan Elazığ Emniyet Müdürlüğünün altında bulunan eski Zülfü Ağar polis okulu arazisinin TOKİ tarafından özel bir inşaat firmasına AVM inşa etmek için satışının yapılmasına tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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16 Ağustos 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrasında merkez Sürsürü Mahallesinde olan İl Emniyet Müdürlüğü binası güvenlik gerekçesiyle Çaydaçıra Mahallesine taşınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü binasının altında olan ve TOKİ tarafından özel bir firmaya satılan eski Zülfü Ağar polis okulunun arsasına özel bir inşaat firması tarafından Alışveriş Merkezi inşa edilmek amacıyla hafriyat çalışmalarına başladı. Kamu arazilerinin bir avuç insanın çıkarlarına peşkeş çekildiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, emniyet müdürlüğünün yanına AVM yapılmasına güvenlik sorunu yarabileceğini kaydetti.

“AVM YAPACAĞINIZA LOJMAN YAPIN, POLİS EVİ YAPIN”

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında kentte çok büyük planlama hatalarının yapıldığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Emniyet müdürlüğünün alt tarafında olan eski Zülfü Ağar Polis Okulunun olduğu arsa bir firmaya satıldı. Orayı özel bir şirket satın almış hafriyat çalışması başlamış ve orada AVM yapıyor.

Emniyet Müdürlüğünün yanında alışveriş merkezi mi olur hani güvenlik gerekçesiyle emniyet müdürlüğünü taşıyarak buraya getirmiştik? Sen bu arsayı neden satıyorsun, burada görev yapan binlerce polisimizin lojman ihtiyacı yok mu? Bu kadar değerli ve ihtiyaç halinde kullanılacak bir yeri neden AVM yapmak için satıyorsunuz orası devletin malı.

Oraya satıp AVM yaptıracağınıza lojman yapsaydınız eskiden lojmanlar vardı onları da yıktılar. Bir kira olmuş 3-5 bin lira insanlar kira veremiyorlar yap o arsaya lojmanlarını polislerimiz de gelir oturur. Yada polis evi yap, sosyal tesis yap. Böyle bir saçmalık olabilir mi maalesef Elazığ'da her şey rant üzerine kurulmuş. Nerede kamu arsası varsa hepsini peşkeş çektiler. İktidara geldiğimizde bunlardan değerlendirme vergileri alacağız çünkü hepsi peşkeş çekildi.

Devletin bütün malları Elazığ'da birilerine peşkeş çekildi. Kamunun malı peşkeş çekilmemeli kamunun malı kamunun yararına kullanılmalı. Bu arsa nasıl satıldı, ne kadar ödendi bu ranttan kimler yararlandı bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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