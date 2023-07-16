Abone Ol

Polisin şehit olmasına neden olan motosikletli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz (21) tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polisin şehit olmasına neden olan motosikletli tutuklandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli  polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz Cumartesi Günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde yapılan sabit motosiklet uygulaması sırasında “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Bekit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli Boyraz, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçundan tutuklandı. (DHA)

'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit ettiİlginizi Çekebilir'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit ettiKurban Bayramı tatilinde 110 kişi trafik kazasında öldüİlginizi ÇekebilirKurban Bayramı tatilinde 110 kişi trafik kazasında öldüYol kenarında soyunan kadın kazaya neden olduİlginizi ÇekebilirYol kenarında soyunan kadın kazaya neden olduİki kişinin öldüğü helikopter kazasını yapan pilot ilk kez konuştu...İlginizi Çekebilirİki kişinin öldüğü helikopter kazasını yapan pilot ilk kez konuştu...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam