Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı’nda mahsur kaldı
Kayseri’de Erciyes Dağı’na tırmanan Polonyalı dağcı Daniel's Baranowski, 3 bin 600 metre yükseklikte mahsur kaldı.
Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirirken mahsur kalan Daniel’s Baranowski için kurtarma çalışması başlatıldı.
İzinsiz tırmanış yaptığı belirtilen 29 yaşındaki dağcı Polonyalı Baranowski, 3 bin 600 metre rakımda mahsur kaldı.
İhbarın ardından JAK, AFAD ve UMKE ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
ABD'li dağcı Mark Dickey de keşif çalışması için Morca Mağarası'na inmiş ve 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirmişti. Dickey, 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül'de kurtarılmıştı. (AA)