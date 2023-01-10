Prof. Dr. Naci Görür: Artık ısrarlı olunmalı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, “Artık deprem dirençli kentler konusunda ısrarlı olunmalı” çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ege Denizi'nde, Midilli Adası’nda Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.

“DEPREM DİRENÇLİ KENTLER KONUSUNDA ISRARLI OLUNMALI”

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Bu bölgede dünkü deprem nedeniyle, deprem işinin ciddiye alınmasını, yerel yönetimlerin İRAP çalışmalarına önem vermesi gerektiğini söylemiş ve uyarmıştım. Bugün de daha büyük bir deprem oldu. Yarın ne olacağını bilemeyiz, artık deprem dirençli kentler konusunda ısrarlı olunmalı.” uyarısında bulundu.