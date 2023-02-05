Prof. Ercan: Depremcik değil, yapay bir patlama olabilir

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde saat 03.15’de meydana gelen 3.1 şiddetindeki depremle ilgili konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Bu bir depremcik değil yapay bir patlama olabilir” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde saat 03.15'de meydana gelen 3.1 şiddetindeki depremle ilgili Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan SÖZCÜ'ye açıklama yaptı. Ercan, “Depremler yerden gelen çatırtılar oluşturur, patlama sesi çıkarmaz. Bu bir depremcik değil yapay bir patlama olabilir” dedi.

Ercan açıklamasında, “Odak için verilen 12 kilometre derinlik yanlıştır. Depremcik 5 kilometreden çok sığdır, ayrıca patlama sesi de çıkartmaz. Haliç girintisi KAK'nın en kuzey koludur. Buradan geçen çok yaşlı kırık, asla yıkıcı ‘depremler’ oluşturmaz” ifadelerini kullandı.

JANDARMANIN HABERDAR OLMASI GEREKİR

Sarsıntının oluş saatinin 03.15 olmasını alışılmamış olarak nitelendiren Prof. Ercan, şöyle devam etti:

– İstanbul’da algılanan sarsıntıların yüzde 70'inin kaynağı, korkutucu patlama sesi ile sarsıntı çıkaran patlatmalar, yüzde 30’u yıkımcıl olmayan sarsıntı, ayrıca ses çıkartmayan depremciklerdir. Bu bir yapay patlama olabilir. İstanbul'da her yıl yeraltı ile yüzey yapı işleri, taş ocakları için; her yıl, en büyüğü 12 ton olan 25-35 arası patlatma, en çok 07-18 saatleri arasında yapılır.

– Bu yapay sarsımlar; büyüklükleri 2,3 ile 3,3 arası olan depremciklere eşdeğer sarsar, hem de korkutucu patlama sesi çıkarır. Depremölçerlerde, bir sarsıntının patlama mı, depremcik mi olduğu, algılanan sarsıntı dalgaların yüksek sıklığından kolayca ayırt edilir. Bu bir sarsıntı. Bir depremcik değil, ancak bir yapay patlama olabilir. Fakat kaçak değilse, jandarmanın bilgisi olması gerekir.

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