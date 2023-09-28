Rektörü YÖK’e şikâyet etti, kendisi açığa alındı

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Aslan, bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy’un "profesörlük unvanına atanma şartlarını yerine getirmediği" halde profesörlük atamasının yapılarak rektör olmasının sağlandığı iddiasıyla YÖK'e şikâyette bulunmuştu. Gelişmenin ardından Rektör Aksoy, Doç. Dr. Hüseyin Aslan’ı açığa aldı.

Müslüm EVCİ

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Konya Selçuk Üniversitesi’ne 2020 yılında rektör olarak atanan ve halen görevde olan Metin Aksoy hakkında Yüksek Öğretim Kurumu’na yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Aslan tarafından, profesörlük unvanı alma şartlarına uygun olmadığı halde önce profesörlük unvanını aldığı ardından da rektör olarak atandığı gerekçesiyle şikâyette bulunulmuştu.

ESKİ REKTÖR İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Bir döenem AKP’den Milletvekili Aday Adayı da olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy’u atayan önceki dönem rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, iddiaları doğrulamış ve “Durum komisyon tarafından gizlenmiş. Ben gerçekleri atama süreci tamamlandıktan sonra öğrendim. Görev sürem bitmişti. Resmi olarak yapacak bir şeyim yoktu. Yayınları yetersiz, bununla birlikte 40 puanı eksik. Başlıca eser şartını sağlamıyor. Bu şartları yerine getirmeyen ilgili kadroyu alamaz. Yapılan tamamen usule işleyişe ve kanunlara aykırıdır” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİKÂYETÇİ OLAN HÜSEYİN ASLAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, YÖK'e kendisi hakkında şikayette bulunan Doç Dr. Hüseyin Aslan'ı görevinden uzaklaştırdı.

“İDDİALARA YANIT VERMEK YERİNE BENİ GÖREVİMDEN UZAKLAŞTIRDI”

SÖZCÜ'ye konuşan Aslan, Rektörlüğün görevden alma kararını idari mahkemeye taşıyacağını söyledi. Aslan, “Rektör bey iddialara yanıt vermek yerine aldığı ani bir kararla beni görevimden uzaklaştırdı. Normalde Rektör beyin önce hakkımda bir soruşturma açması ve soruşturmanın ardından eğer gerekliyse görevden uzaklaştırması gerekiyordu. Ama açıklamalarımın hemen ardından hakkımda soruşturma dahi alınmadan görevimden uzaklaştırıldım. Rektörlüğün aldığı karara karşı idari mahkemeye başvuracağım” dedi.