Abone Ol

Rus kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de Rus asıllı 51 yaşındaki Larysa Sancaklı, oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rus kadın evinde ölü bulundu

Olay, Kamiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın ikinci katında oturan Rus asıllı Larysa Sancaklı’ya ulaşamayan yakınları, Sancaklı’nın arkadaşı H.G.’ye ulaştı. Sancaklı’nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G., eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine anahtarla kapıyı açan H.G., yatak odasında Sancaklı’nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sancaklı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Larysa Sancaklı’nın bir süre önce Türk biriyle evlendiği, ancak ayrı yaşadığı öğrenildi.

CEP TELEFONU SAĞ AYAĞININ ALTINDAN ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Sancaklı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Sancaklı’nın cenazesinin ailesinin kabul etmemesi durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. (DHA)

Ormanda çadır kurdu, sekiz ay sonra ölü bulunduİlginizi ÇekebilirOrmanda çadır kurdu, sekiz ay sonra ölü bulunduDamadıyla tartışan kadın ölü bulunduİlginizi ÇekebilirDamadıyla tartışan kadın ölü bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam