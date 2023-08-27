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Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yunanistan'da botla kayalıklara çarparak yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yunanistan’ın Leros adası açıklarında geçirdikleri kaza sonrası tedavileri için İstanbul'a sevk edilen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz ” ifadelerine yer verildi.

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