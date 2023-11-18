Sağanak sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yurdun batısında gece saatlerinde başlayan sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı yağmur ve fırtına uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış, gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, yer yer sağanak şeklinde devam ediyor.

Sağanak nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ile metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentte, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı noktalarında yer yer trafik yavaşladı.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İptallerle ilgili Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi’ne uğraması ile Adalar-Beşiktaş ve Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Yine İDO’nun sabah saatlerindeki bazı seferleri yapılamazken Kadıköy-Bursa arasında saat 11.35, 14.50 ve 18.35’de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Ayrıca saat 12.00’deki Kadıköy-Bandırma, Bursa-Kadıköy ve Bursa-Kabataş, saat 15.30’daki Bandırma-Kadıköy, Bursa-Kadıköy, saat 17.15’teki Kabataş-Bursa, saat 10.00’daki Bursa-Kabataş, saat 18.15’teki Kabataş-Bursa, saat 18.30’daki Bursa-Kadıköy ile saat 19.00’daki Kadıköy-Bandırma seferleri de iptal oldu.

İZMİR’DE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir’de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane’deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı’ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için çalışma yürütülüyor. (AA)