Sağanak ve fırtına bilançosu: 9 ölü, 11 kayıp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu yurt genelinde yaşanan aşırı yağış ve fırtınaya ilişkin açıklamasında yurt genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu. Öte yandan, Zonguldak'ta mendireğe çarpan yük gemisinin batması sonucu 11 denizciden haber alınamıyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yağışlar sebebiyle Türkiye genelinde 9 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 13 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığımız gibi limanda bağlı Kamerun bayraklı gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır.

Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

“ZONGULDAK’TA 3, BATMAN’DA 4, DİYARBAKIR’DA 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

Zonguldak Karadeniz Ereğli’de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman’da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani’de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.