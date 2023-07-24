Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 27 Temmuz 2023 Perşembe günü belli olacak. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2023 yılı isteğe bağlı iller arası tayin kurası için başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 23.06.2023–25.07.2023 Salı günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan iller arası tayin kurası takvimine göre sonuçları 27 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.