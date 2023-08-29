ASM’de hekime mal sahibi tehdidi: Yalnız bir kadınsınız…

İstanbul Beylikdüzü’nde bir şahıstan kiralanan binada hizmet veren 14 numaralı Aile Sağlık Merkezi’nin (ASM) kirası, üç katına çıkarılmak istendi. Bu kirayı ödeyemeyeceğini söyleyen kadın hekim, "Allah göstermesin başınıza bir şey gelsin istemeyiz. Sokakta bir sürü serseri var, siz de yalnız bir kadınsınız" telefonları aldı.

Latif SANSÜR

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Büyük bölümü şahıslardan kiralanan binalarda hizmet veren ASM'ler, astronomik kira artışlarıyla karşı karşıya kalınca Sağlık Bakanlığı'ndan destek talep etti. Bakanlık ise ekonomik kriz nedeniyle ASM'lerin kendi başının çaresine bakmasını istedi.

Beylikdüzü 14 numaralı ASM'nin aylık 11 bin lira kira ile hizmet verdiği işyerinin sahibi, kirayı 30 bin liraya çıkarmalarını istedi. 4 Hekim 10 sağlık personelinin hizmet verdiği ASM'nin hekimleri bakanlığın kendilerine ayırdığı bütçe ile bu kirayı ödemelerinin mümkün olmadığını belirterek yasal artış önerdi. Kabul etmeyen işyeri sahibi mülkü başka birine sattı. İşyerinin yeni sahibi de aynı kira artışında ısrar etti.

TACİZ TELEFONLARI BAŞLADI

İstedikleri artış gerçekleşmeyince, “Allah göstermesin başınıza bir şey gelsin istemeyiz. Siz yalnız bir kadınsınız. Sokakta bir sürü serseri var, üç kuruşa neler yaparlar? Mesela sizin camlarınızı indirirler. Sabah bir gelmişsiniz camlarınız yerinizde yok” gibi telefonlar almaya başlayan hekimler, çareyi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvurmakta buldu.

Aldıkları taciz telefonlarından tedirgin olduklarını iletti, ancak “Devletin hiçbir kurumunda sizi taşıyacağımız yer yok. Başınızın çaresine bakın” yanıtı alındı, ödenek olmadığı belirtildi.

“HEKİM, EBE, HEMŞİRELERİN CAN GÜVENLİĞİ YOK”

SÖZCÜ'ye konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, yüzde 200'e varan enflasyonun olduğu bir ortamda Bakanlığın cari giderlere sadece yüzde 17 artış yaptığını söyleyerek, “Bu durum hekimleri, çalıştırdıkları personel ve özellikle ASM'leri kiraladıkları mülk sahiplerine karşı zor durumda bırakıyor. Bir takım mülk sahipleri fırsatçılık yaparak astronomik kira artışları istiyor. Kabul edilmediğinde ise Beylikdüzü 14 Nolu ASM'de olduğu gibi tehditler ile mafyavari yöntemleri devreye sokmaya çalışıyor.

Orada çalışan hekim, ebe-hemşire arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Sağlık Bakanlığı personeline sahip çıkmıyor. Burada yaşanacak herhangi bir olumsuzluktan, mafyavari davranışlar sergileyen mülk sahibi kadar, personeline sahip çıkmayan Bakanlık da sorumludur. Bizler kamu hizmeti yapıyoruz, bu hizmeti kamu binalarında yapmak istiyoruz. Bizler bu ülkenin sağlık sisteminin bel kemiği iken tehditler altında işimizi nasıl yapacağız? Arkadaşlarımızın yaşadıkları karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.

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