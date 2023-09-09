Ölü caretta caretta sahile vurdu
Bodrum'da sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu. Caretta caretta ölüm nedeni araştırılacak.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.
Gündoğan Mahallesi’nde bir caretta carettanın sahile vurduğunu gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden Bodrum Belediyesi’ne bağlı ekipler, deniz kaplumbağasını kepçe yardımıyla bulunduğu yerden alarak uygun bir yere gömdü.
BÖLGEDE SIK RASTLANMIYOR
Bölgede çok rastlanmadığı belirtilen deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili numune alındı. (AA)