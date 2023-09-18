‘Şahin alacak halimiz yok ya…’ diyen AKP’li başkan tekrar aday olmak istiyor

Lüks makam aracı aldığı için kamuda tasarruf önlemleri genelgelerini deldiği gerekçesiyle eleştirilen Elazığ’ın AKP’li Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, 2024 yerel seçimlerinden AKP’den tekrar aday olmak istediğini açıkladı. AKP’li Yılmaz, lüks araç eleştirileri için “Ortada lüks bir araba yok, gidip Şahin alacak halimiz yok ya. Ben gidip 1 buçuk milyona sıfır Audi marka araç da alabilirdim” demişti.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da AKP'li Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde tekrardan aday olmak istediğini açıkladı. Yılmaz, kamuda tasarruf önlemleri genelgelerine karşın 600 bin TL değerinde 2016 model Audi marka makam aracı aldığı ortaya çıkması sonucu dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

“ŞAHİN ALACAK HALİMİZ YOK YA…” DEMİŞTİ

AKP'li Başkan Yılmaz, aldığı lüks araçla ilgili daha önce SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

* “1 buçuk milyona sıfır Audi marka araç da alabilirdim. Paramız var belediyemizin 33 milyon geliri var, şu an kasamızda 10 milyon paramız var. İstesem 1 buçuk milyona araba da alırdım. Devleti neden zarara sokalım 66 binde olan bir araç aldık. Ortada lüks bir araba yok. Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleriyle ilgili yapmış olduğu uyarı lüks araçlar almayın uyarısında bulunuyor.

* Biz de bu uyarıya uyarak bu aracı aldık gidip Şahin alacak halimiz yok ya… Ben 4 aydır arabamı satmışım 4 aydır bir arabada kiralamadım kendime ve bu aracı da satın aldım. Birçok belediye başkanı 7 bin TL, 10 bin TL vererek araç kiralıyor ama ben kiralamadım. 4 ay arkadaşlarımın araçlarına binip geziyordum. Hangi belediye başkanı bunu yapar kaldı ki benim bütçem de var.”

“PARTİMİZ BİZİ UYGUN GÖRÜRSE EN GÜZEL HİZMETİ YAPARIZ”

2024 yılında yapılacak seçimlerde partisinin de uygun görmesi halinde yeniden aday olmak istediğini belirten AKP'li Yılmaz, Kanal23'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* “Şu ana kadar hiç kimsenin kalbini kırmadım. Ben vatandaştan memnunum vatandaşta benden memnun. Oy verenler de memnun vermeyenler de memnun. Çünkü ben yüzde 60 oyla geldim, 5 sene yaptım, bu sefer inşallah yüzde 70-80 düşünüyorum. O oyla da seçiliriz inşallah, partimiz de bizi uygun görürse aday gösterirse. Ben aday olmaya meraklı değilim, bazıları ‘biz aday olalım nasıl olursa’ diye…

* Nasibimizde hayırlısı neyse Allah onu yapsın. Partimiz de bizi uygun görürse partimiz de biliyor en güzel hizmeti yaparız. Hizmet için varız yoksa hiç önemli değil. Belediye Başkanı olmuşum olmamışım benim için asla önemli değil, asla böyle bir şey düşünmüyorum. Ticaretle uğraşıyoruz, Allah’a çok şükür işimiz de var, partimiz bizi uygun görürse Yurtbaşı'ya hizmet yaparız düşüncemiz bu başka bir şey olmaz.”