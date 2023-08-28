Abone Ol

Salıncak ipine dolanan çocuk öldü

Sinop'ta, dedesinin bahçesindeki salıncağın ipine dolanan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Salıncak ipine dolanan çocuk öldü

Sinop’ta gerçekleşen olayda, merkez ilçeye bağlı Avdan köyünde yaşayan M.K, ailesi tarafından dedesine ait evin bahçesindeki salıncağın ipine dolanmış vaziyette bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi. (AA)

Traktörün altında kalan Baran öldüİlginizi ÇekebilirTraktörün altında kalan Baran öldü11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdiİlginizi Çekebilir11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
X Reklam