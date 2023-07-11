Salsa partisinde ihmal sonucu hayatını kaybetmişti… Otelde ölüme bir buçuk milyon TL tazminat

Yeni Zelanda'dan İstanbul'a salsa partisine katılmak için geldiği otelin teras katındaki havalandırma boşluğundan düşüp 20 metrelik zemine çakılarak ölen psikolog Keshia Handa'nın ailesine, otelin işletmecisi bir buçuk milyon TL maddi manevi tazminat ödeyecek.

Hayati ARIGAN

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Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa (31), 2015’in Eylül ayında İstanbul'a geldi.

Dans tutkunu genç kadın 20 Eylül gecesi Beyoğlu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı.

Handa, tuvalet sırası beklerken yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu.

Ancak tadilatta olan havalandırma boşluğunu kapatan mazgal, ince tellerle tutturulması nedeniyle çöktü.

Genç kadın 20 metredeki zemine çakıldı ve olay yerinde öldü. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ‘Taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 2 yıl hapis cezası aldı. Sonra da cezası 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrildi.

YARGITAY: NEYE GÖRE VERDİN ?

Yargıtay mahkemenin otel sahibine verdiği 12 bin 100 TL cezayı ‘Neye göre verdin’ diyerek bozdu.

Yeniden yargılanan Büyük Londra Oteli'nin sahibi İbrahim Hüzmeli bu kez 30 bin 250 TL adli para cezasına çarptırıldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Keshia Handa'nın babası Sumant Kumar Handa ve annesi Vibha Handa avukatları Gökhan Cindemir aracılığıyla Büyük Londra Oteli'nin işletmecisi İbrahim Hüzmeli'ye tazminat davası açtı.

İHMALE YÜZDE 70, ÖLENE YÜZDE 30 KUSUR VERİLDİ

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, işletmeci İbrahim Hüzmeli yüzde 70 kusurlu bulUndu; almış olduğu önlemlerin yetersizliği nedeni ile yaşanan ölümlü kazada bilinçli taksirli değil, taksirli kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, tadilatın devam ettiği, ince bir tel ile emniyetsiz bir şekilde monte edilen çelik hasırların tehlike oluşturduğu, ışıklı ikaz veya uyarı levhaları ile görünür şekilde uygun yerlere asılsa idi Keshia Handa'nın dikkatinin çekilerek daha temkinli davranmasının söz konusu olabileceği belirtildi.

Bilirkişi ölen psikolog Handa’yı ise yüzde 30 kusurlu bularak, almış olduğu eğitim ve yaşı göz önüne alındığında teras katında korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkmamasını idrak etmesi gerektiğini belirtti.

Bilirkişi genç kızın düşme ihtimalinin son derece düşük olduğu ve korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkması sonucu olayın meydana geldiği kanaatini bildirdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan yargılamada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme Handa'nın anne ve babasına bir milyon 417 bin TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 60 bin TL cenaze giderlerinin ödenmesine ve ellişer bin TL'den 100 bin TL manevi tazminatın ödenmesine karar verdi.

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