Saraçhane Nöbeti, İBB Meclisi’nde 15 Temmuz tartışması çıkardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de süren Demokrasi Nöbeti, İBB Meclisi’nde 15 Temmuz tartışmasına neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de başlatılan Demokrasi Nöbeti gerginliğe neden oldu.

AKP'li Meclis Üyesi Ali Rıza Teke oturumda soru önergesi vererek Saraçhane'de kurulan “Haysiyet Duvarı” önünde başlatılan Demokrasi Nöbeti'ne İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinde çalışan personelin katılımının zorunlu tutulduğunu, aksi takdirde kovulmakla tehdit edildiklerini savundu.

Teke, nöbete katılımın çok düşük olması nedeniyle bu yola başvurulduğunu, vatandaşların değil CHP örgütlerinin daha çok katılım gösterdiğini iddia etti. Önerge oy çokluğu ile yanıtlanmak üzere başkanlık makamına sevk edildi.

“AK PARTİNİN EZBERİ”

Soru önergesi oturumda tartışmaya neden oldu. İddialara yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şu ifadeleri kullandı;

*Başkanımızın uğradığı hukuksuzluğa karşı kurulan Haysiyet Duvarı'ndan ve Demokrasi Nöbeti'nden neden bu kadar rahatsız olunuyor? İstanbullu vatandaşlarımızın başkanımızla dayanışmak için gerçekleştirdiği duyarlı bir eylem.

*Ali Rıza bey bu nöbetlere katılıyor mu ki, CHP örgütleri dışında kimsenin katılmadığını söylüyor? AK Parti'nin geçmiş tecrübesinden kaynaklanan ezberleri var. Eskiden miting olduğunda çalışanlar zorla otobüslere doldurulup mitinglere götürülürdü.

*Bizim de öyle yaptığımızı düşünüyorlar ama biz öyle yapmıyoruz. Hangi şirkette hangi çalışana böyle bir bildirimde bulunmuş? Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Hatta ve hatta biz çalışanlarımıza Saraçhane mitingi çağrısı bile yapmadık.

*Bu insanların kendi gönlünden olan bir şeydir. Miting halka açıktır. İsteyen gelir istemeyen gelmez. Demokrasi Nöbeti'ne çalışanlarımızın katılmasına dair hiçbir talimatımız yok. Böyle bir şey olmaz, olamaz, yaşam tarzımıza aykırı.

“İLGİ DÜŞÜK”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da kendilerine sosyal medyadan gelen ihbarların aslını öğrenmek için bu soru önergesini verdiklerini belirterek “Güvenlik A.Ş başındaki İyi Parti kurucular kurulu üyesi olan genel müdürün, nöbet alanından ‘kahrolsun istibdat' diyerek canlı yayında beyanı olmuştur. Kişisel tercihidir, mesai saati sonrası gelip orada sabahlayabilir. 15 Temmuz'dan sonra hepimiz sabahladık. Demokrasi adına yapılan bütün organizasyonlara desteğimiz var. Fakat bunun kamu kaynaklarının, kamu personelinin kullanılması doğru değil” dedi. Nöbetlere katılım düşük olduğu için bunun yapıldığını söyleyen Türkyılmaz “En son 9-10 kişi gelince ilgi azalınca böyle bir yöntem benimsemişler. İBB'ye yakışmıyor, yapmasınlar” dedi.

AKP GRUBUNU NÖBETE ÇAĞIRDI

Cevap veren Balyalı demokrasi nöbetinin oldukça kabalalık katılım gösterildiğini söyledi ve AKP grubunu meclis çıkışında demokrasiye destek için nöbet eylemine davet etti. Balyalı “Demokrasiye katkı için katılmaya davet ediyoruz. Hem kalabalığı ve katılanları yakından gözlemlerler” diye konuştu.

15 TEMMUZ TARTIŞMASI ÇIKTI

Türkyılmaz “Kimse bizim demokrasiye olan sadakatimizi sınamasın. Biz 15 Temmuz gecesi meydanlarda canını ortaya koymuş bir partiyiz. Siz ayağında terlikleriyle darbe teşebbüsünü izleyen genel başkanınıza söyleyin bunları” dedi. Balyalı “Kimin nerede olduğunu sorgulamaya kalkarsak bu işin içinden çıkamayız. Darbeyi yapanların kimler olduğuna bakın. Uzunca süre iş yaptığınız ortaklarınızın yaptığı darbe sonucu bunlar yaşandı. Darbenin yaşanmasında, 15 Temmuz faciasının yaşanmasında ne kadar onların suçu varsa onlara kol kanat gerenlerin de suçu var” dedi.

METRO TARTIŞMASI DA YAŞANDI

AKP'li Meclis Üyesi Hamdi Demirhan'ın yeni açılan Dudullu-Bostancı hattında yaşanan eksiklikler ve çıkan sorunlarla ilgili verdiği soru önergesi de tartışma yarattı.

CHP'li Meclis Üyesi Gencay Özcan gündeme getirilen eksikliklerin ufak tefek aksamalar olduğunu belirterek “Kendileri yılda 5 kilometre metro yaptı. Bu dönem yılda 13 kilometre metro üretildi. 3.5 yılda da toplam 46 kilometre metro yapıldı. AKP döneminde bol bol laf üretildi. Bu dönemde yer altında işçiler arı gibi çalıştı” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz bu verilerin yanlış olduğunu savunarak “İmamoğlu 3.5 yılda toplam 7.24 kilometre metro yaptı. Yıllık ortalama 2.7 kilometreye geliyor. Mevlüt Uysal döneminde toplam 5.13 kilometre yapıldı. 1.5 yılık süre içerisinde ortalama, 3.42 kilometre. Kadir Topbaş başkanımız döneminde 142.88 kilometre metro yapılmıştır. Yıllık ortalama, 10.58 kilometredir” dedi.

“MEVLÜT UYSAL BİLE İNANMAZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Mevlüt Uysal bile bu kadar metro yaptığına inanmaz. Uysal göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş 7 metro hattını durdurmaktı. Milyarlarca lira kamu zararı oluştuğu için biz o dönem suç duyurusunda bulunduk. Durdurulmuş metro hatlarını biz yeni baştan başlattık. Dudullu-Bostancı hattını da her gün en az 50 bin kişi kullanıyor” karşılığını verdi. İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da İBB başkanlarının yıllık ortalama yaptıkları metro uzunluklarını paylaşarak “Bedrettin Dalan yılda ortalama 1.32 km, Nurettin Sözen 4.17 km, Recep Tayyip Erdoğan 0.86 km, Ali Müfit Gürtuna 2.43 km, Kadir Topbaş 7.55 km, Mevlüt Uysal 6.13 km, Ekrem İmamoğlu 13.27 km metro yaptı” dedi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİYLE İLGİLİ ÖNERGE REDDEDİLDİ

İyi Parti Grup Sözcüsü Sarı, araç muayene ücretlerine yapılan fahiş zamlarla ilgili soru önergesi vermek istedi.

Sarı önergesinde “İstanbul'da 4,5 milyon araç bulunuyor. Bunların da yaklaşık 2 milyon adedi her yıl muayeneye tabi oluyorlar. 2022 yılında araç muayene ücretleri otomobil, kamyonet, minibüs için 507 TL, 2023'de ise yüzde 123 zam ile 1130 TL. Kamyon, otobüs, tanker için 685 TL, olan ücret 2023'de 1528 TL'ye çıktı. Enflasyon yüzde 64 , zamlar yüzde 123 neden? İstanbul'da Tüvtürk'ün yıllık cirosu yaklaşık 3.2 milyar TL. Türkiye genelinde ise 18.9 milyar TL. Anılan şirket ayrıca ülkede tekel oluşturuyor, bu durum rekabet hukukunu geçersiz kılıyor. 4.5 milyon araç sahibi İstanbullu için İBB Bakanlık nezdinde bir girişimde bulunacak mıdır? 10 milyon İstanbulluyu ilgilendiren bu zammın enflasyon oranlarına çekilmesi için, İBB yönetimi İstanbulluların haklarını korumak adına ne düşünmektedir?” diye sordu.

Ancak konunun İBB ile ilgisinin bulunmaması nedeniyle önerge oy çokluğu ile reddedildi.

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