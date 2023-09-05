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Saros Körfezi’nde can pazarı: 2 çocuk kurtarıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde, Saros Körfezi'nde lastik botla sürüklenen 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuk ile kanoyla yardıma giden cankurtaran, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Saros Körfezi’nde can pazarı: 2 çocuk kurtarıldı

Edirne’nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde tatil yapan Bulgaristan uyruklu ailenin 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğu, Vakıf mevkisinden lastik botla denize açıldı.

Dalgalı denizde çocukların sahile dönememesi üzerine, tesisin cankurtaranı Mustafa Yüksel de kano ile yardıma gitti. Kuvvetli rüzgarla birlikte 2 çocuk ve Yüksel’in açığa doğru sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verildi.

HEPSİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, bot ve kano ile denizde sürüklenen 3 kişiyi kurtararak sahile çıkardı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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