Saros Körfezi’nde can pazarı: 2 çocuk kurtarıldı
Edirne'nin Enez ilçesinde, Saros Körfezi'nde lastik botla sürüklenen 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuk ile kanoyla yardıma giden cankurtaran, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edirne’nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde tatil yapan Bulgaristan uyruklu ailenin 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğu, Vakıf mevkisinden lastik botla denize açıldı.
Dalgalı denizde çocukların sahile dönememesi üzerine, tesisin cankurtaranı Mustafa Yüksel de kano ile yardıma gitti. Kuvvetli rüzgarla birlikte 2 çocuk ve Yüksel’in açığa doğru sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verildi.
HEPSİ KURTARILDI
Sahil Güvenlik ekipleri, bot ve kano ile denizde sürüklenen 3 kişiyi kurtararak sahile çıkardı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)