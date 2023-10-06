Savcıdan emniyet müdürüne yumruk ve tokat!

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde Emniyet Müdürü ve bir Cumhuriyet savcısı ilçedeki bir açık hava düğününe katıldı. İlerleyen saatlerde bir magandanın elindeki silahla havaya ateş açması üzerine emniyet müdürü polislere işlem yapılması talimatını verdi. Araya giden Cumhuriyet savcısı olaya müdahale ederek işlem yapılmasına engel olunca tartışma büyüdü. Savcı, Emniyet Müdürü'ne yumruklu ve tokatlı saldırıda bulundu.

Özgür CEBE

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Olay 24 Eylül günü Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde bir komiserin düğününde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ile Nevşehir Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı Muhammet Fatih Vural da düğüne davetli olarak katıldı. Düğünün ilerleyen saatlerinde 30 yaşındaki Metehan Özkan adlı kişi belindeki, suikast silahı olarak da bilinen ruhsatsız Glock marka silahıyla peş peşe havaya ateş açtı.

EMNİYET MÜDÜRÜ İŞLEM YAPTIRDI, SAVCI ARAYA GİRDİ TUTANAĞIN İPTALİNİ İSTEDİ

Kadın ve çocukların da bulunduğu açık hava düğününde panik yaşanırken davetli olarak gelen Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, polislere hemen ateş açan kişi hakkında “Kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak, 6136 sayılı ateşli silahlarla ilgili kanuna muhalefet etmek” suçlarından işlem yapılması için talimat verdi.

Polisler havaya ateş açan maganda hakkında tutanak tutup işlem yapmak istediği sırada araya aynı düğüne davetli olarak katılan savcı Muhammet Fatih Vural girdi ve polislere işlem yapılmamasını, büyütülecek bir konu olmadığını belirterek tutulan tutanağın da iptal edilmesini istedi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, işlem talimatının kendisinin verdiğini, çok sayıda kişinin bulunduğu bir ortamda havaya rastgele üstelik ruhsatsız bir silahla ateş açılamayacağını, bunun suç olduğunu ifade etti. Savcı ise ısrarla işlemin iptalini isteyince ortam bir anda gerildi ve emniyet müdürüne savcının kolluk kuvvetlerinin amiri olduğunu, bu nedenle kendisinin inisiyatif olarak tutanağın iptal edilmesini istediğini tekrarladı.

DARP RAPORU ALDI ŞİKAYETÇİ OLDU

Polisler ise savcıya kendisinin Elbistan'da görevli olmadığını, düğüne davetli olarak katıldığı için kendilerine talimat veremeyeceğini belirtince çılgına dönen savcı Vural emniyet müdürünün üzerine yürüdü. Arif Gürbüz'e yumruk ve tokatlı saldırıda bulunarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın büyümesi üzerine hastaneye giderek acil servisten darp raporu alan emniyet müdürü Adliye'ye giderek savcı hakkında “Tehdit, hakaret ve kasten yaralama” suçlarından şikâyetçi oldu.

HSK VE ADALET BAKANLIĞI DA HAREKETE GEÇTİ

Savcılık da müdürü darp eden savcı hakkında soruşturma başlattı ve evrakın bir örneği de görev yaptığı Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu'na gönderildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile HSK da Emniyet Müdürü’nü darp eden savcı hakkında ayrıca idari yönden disiplin soruşturması başlattı.

Elbistan Başsavcılığı ayrıca havaya ateş açılmasıyla ilgili tahkikatın Jandarma tarafından yürütülmesine karar verince İlçe Jandarma Komutanlığı havaya ateş açan Metehan Özkan hakkında “Ruhsatsız silahla havaya ateş açarak kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçundan fezleke düzenleyip savcılığa gönderdi. Silahıyla birlikte yakalanan Özkan alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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