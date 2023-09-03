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Sayısız insanın hayatını dokunmuştu… “Fırtına” hayatını kaybetti

Sayısız insan kurtarma operasyonunda bulunan ve rahatsızlıklarından dolayı bir süredir emekliye ayrılan “Fırtına” isimli koku takip köpeği, geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti.

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Sayısız insanın hayatını dokunmuştu… “Fırtına” hayatını kaybetti

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinde 9 yıldır görev alan koku takip köpeği “Fırtına” geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

AKUT’tan yapılan açıklamada, Fırtına’nın 9 yıldır başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye’de sayısız operasyonda görev aldığı belirtildi.

Fırtına’nın bir süre önce hastalıkları sebebiyle emekliye ayrıldığı bildirilen açıklamada, “Öncelikli görevi doğada kaybolan insanların yardımına koşmaktı ve yıllar içinde sayısız insan hayatına dokundu. Işıklar içinde uyu Fırtına” ifadelerine yer verildi. (AA)

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