Sayıştay raporunda ortaya çıktı… İşte Saray’ın bir yılda harcadığı para!

Cumhurbaşkanlığı’nın ek ödenek ile arttırılan bütçesi 5 milyar 614 milyon liraya çıkarıldı. Saray'ın bir yıllık giderleri ise 5 milyar 669 milyon lirayı aştı. Böylece Saray'ın günlük masrafı bir yılda yüzde 52.7 artarak 15 milyon 533 bin 688 lirayı buldu.

Başak KAYA

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Sayıştay geçen yıl yaptığı denetimler sonucu Cumhurbaşkanlığı ile ilgili raporunu yayınladı. Ancak harcama kalemlerinin neler olduğu geçmiş yılların aksine bu yıl yayınlanan raporlarda gizlendi.

DETAYLARA YER VERİLMEDİ

Raporda temsil, kırtasiye, temizlik, bitki bakımı, tıbbi malzeme, araç bakımı gibi giderlerin detaylarına yer verilmedi. Saray’ın malzeme alımı kalemi bir yılda toplam 3 milyar 28 milyon lirayı buldu.

5.6 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

Sayıştay'ın 2022 yılı raporunda Cumhurbaşkanlığı'na geçen yıl bütçeden 3 milyar 890 milyon 381 bin lira kaynak ayrıldığı, yıl içinde yapılan ek ödemeler ile bu tutarın 5 milyar 614 milyon 842 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Raporda, bu ödenekten de 5 milyar 363 milyon 433 bin liralık harcama yapıldığı kaydedildi. Ancak mali tablolarda toplam giderin 306 milyon 362 bin lira artarak 5 milyar 669 milyon 796 bin lira olduğu belirlendi. Bu göre Cumhurbaşkanlığı ayrılan bütçe tutarını 54 milyon 653 bin lira aştı.

YÜZDE 52.7 ARTIŞ

Raporda, bu harcamaların 613 milyon 467 bin lirasının personel gideri olduğu, SGK giderinin 72 milyon lira, 2 milyar 804 milyon lirasının mal ve hizmet gideri, ilk madde ve malzeme giderinin 223 milyon 898 bin lira, cari transferlerin 964 milyon 995 bin lira, amortisman giderinin 216 milyon 825 bin 786 lira olduğu, kamu idarelerine devredilen varlıklardan kaynaklı giderlerin 393 bin lira, proje kapsamında yapılan cari giderlerin 773 milyon 496 bin lira olmak üzere toplam 5 milyar 669 milyon 796 bin lira harcama yapıldığı kaydedildi.

Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığı 2021 yılında 3 milyar 710 milyon 801 bin liralık harcama yaptı ve günlük maliyeti 10 milyon 166 bin lira idi. Böylece Saray’ın bir yılda harcamalarında yüzde 52.7'lik artış yaşandı.

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