Seçil Erzan’dan intihar itirafı

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, "Bir çıkmaza girdim. İntihar etmeyi düşündüm ama onu da beceremedim" dedi.

Ali Selim YAMANLI

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Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan iddianamedeki ifadesine göre 2011 yılında borsaya girip battığını daha sonrasında ise zararını karşılamak için borsadan başka bir hisse senedi aldığını ve bu hisse senedinin de battığını söyledi. Bunun üzerine Erzan, güvendiği insanlardan yatırım vaadinde bulunarak milyonlarca dolar para aldığını belirterek geri ödeyemediği için intihar etmeyi düşündüğü ifade etti.

“YATIRIM VAADİNDE BULUNARAK İNSANLARDAN PARA ALDIM”

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan 2011 yılında borsaya girip battığını daha sonrasında ise zararını kapatmak için ‘Yüksek getirili fon’ vaadiyle tanıdığı, güvendiği insanlardan para almaya başladığını söyledi. Erzan, “Borsadan aldığım kağıt 3 günde battı ve 1 milyon TL zarar ettim. Her fırsatta bu zararı nasıl karşılarım diye düşünmeye başladım. Önceki zararımı kapatmak adına tekrar hisse senedi satın aldım. Aldığım bu kağıt da batınca zararım iyice büyüdü. O zamandan bu zamana kadar tanıdığım, güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım” ifadelerine yer verdi.

“ÖZEL MÜŞTERİLERİMİZE YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER VAR DİYEREK KANDIRDIM”

Aldığı paralardan sonra zararını kapatmaya başladığını belirten Erzan, “2023 yılında olaylar ters gitti. Daha doğrusu 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim. Bana sormuş olduğunuz Bülent Çeviker Florya şubesinden uzun yıllardır tanıdığım, sevdiğim bir kişiydi. Benim borcum git gide yükseldiği için çıkış yolu olarak Bülent Çeviker’den para almayı düşündüm. Şöyle ki kendisine bir fona gireceğimi ancak küçük meblağlar ile bunun mümkün olmadığını, çok büyük müşterilerden topladığım parayı bir araya getirip bu fonu satın alabileceğimi söyledim. İlk başta 3 milyon doları istedim fakat Bülent bey bana 2. milyon bin dolar verebileceğini söyledi. Ben tam olarak yatırım vaadinde bulundum. Bülent Bey’de kabul etti. ‘Bizim çok büyük özel müşterilerimize yaptığımız işlemler var. Bunları banka içerisinde yapmıyorum. Bankanın ayrı özel bir bölümü olup sadece çok zengin müşteriler ile yaptığımız işlemlerdir. Bu sebeple parayı hesabınızdan çekin ve banka dışında bana teslim edin’ diyerek Bülent Bey’i kandırdım” diye ifade etti.

“BELGELERİ BEN HAZIRLADIM”

İşlemlerin yapıldığına dair belgeleri kendisinin hazırladığını söyleyen Erzan, “Seçil Erzan kaşesi basılı imzalı belgeleri ben hazırladım, üzerindeki kaşeleri ben bastım ve ben imzaladım. Bana inanmaları için bir belge istiyorlardı ben de bu belgeleri banka ile tamamen alakasız bir şekilde kendim hazırladım, kaşeledim, imzalayarak teslim ettim” ifadelerini kullandı.

“İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Tanıdığı ve güvendiği insanlardan ‘Yüksek getirili fon’ vaadiyle aldığı paraları geri ödeyemeyince intihar etmeyi düşündüğünü anlatan Erzan, “Burhan Taşpolat’tan hatırladığım kadarıyla 200 bin dolar aldım. Evrim Pınar’dan da hatırladığım kadarıyla 400-500 bin dolar para almıştım. Aynı şekilde onları da daha fazla para vereceğim vaadiyle kandırmıştım. Şu anda bu durumu anlatırken çok utanıyorum, Burhan Amca’yı çok severdim onları kandırdığım için çok pişmanım. Amacım başkasından alıp önceki borcumu ödeyip kurtulmaktı daha da bir çıkmaza girdim. İntihar etmeyi düşündüm ama onu da beceremedim” dedi.