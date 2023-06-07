Seçim sürecinde bedava olan Kız Kulesi’ne giriş ücreti 110 lira oldu

Restorasyondan önce 40 lira olan Kız Kulesi giriş ücreti, seçimlerin de gerçekleştirildiği Mayıs ayında ücretsiz olarak yeniden ziyarete açılmıştı. Haziran ayı itibariyle Kız Kulesi’nin ziyaret etmenin bedeli 110 liraya çıktı.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Kız Kulesi’nde restorasyon çalışmalarının sona ermesinin ardından 11 Mayıs'ta yeniden halkın ziyaretine açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Vatandaşlarımızın rahat ulaşabilmesi seyredebilmesi için Mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptık, motor da ücretsiz olacak” dedi.

Ancak ziyaretçiler; seçimlerin de gerçekleştirildiği Mayıs ayında ücretsiz olan Kız Kulesi biletini, seçimlerin bitmesinin ardından zamlı olarak aldı. Restorasyon öncesi 40 lira olan tam giriş ücreti, 110 liraya çıktı.

Müze kartı olanlar sadece tekneye binmek için 50 TL ödüyor. Müze kartı olmayanlar ise kart için 60 lira daha ödemek zorunda kalıyor.

Restorasyon öncesi tam giriş ücreti 40 TL, öğrenci giriş ücreti ise 20 TL'ydi.

“SEÇİM VARDI ONUN İÇİN…”

Kaya Yerinde: “Fiyatlara baktım ama bir şey anlamadım fiyatlardan. Ben emekliyim, bana göre büyük para. Parası olan için ucuz. Mayıs ayında niye ücretsizdi? Seçim vardı onun için. Seçim bitti iş bitti.”

“BANKA OTURDUK KALDIK”

Emrullah Çiçek: “Giriş fiyatlarına baktım, aşağı yukarı 2 saati geçti, şuradaki banka oturdum, dondum kaldım. Kız Kulesi'ni uzaktan seyrediyorum. Bu kadar uçuk bir fiyatı ben bu hükümete yakıştıramıyorum. Ben Muğla'dan İstanbul'u birkaç gün gezmeye geldim, geldiğime pişman oldum. Kendi memleketimizde yabancıyız… (Yabancılar) Onlar istediğini yapıyor, restoranlarda istediği gibi oturuyorlar, biz uzaktan seyrediyoruz, su bile alamıyoruz, burada suyu 10 liraya satıyorlar, alamıyoruz. Buraya Kız Kulesi'ni görmek için geldik ama hayal kırıklığı… Oturduk banka kaldık, kalkamıyoruz. Geldiğime pişmanım.”

“FİYATLARI ÖĞRENDİKTEN SONRA GÖRMEDEN GİDECEĞİZ”

Mürvet Aktaş: “Bilet fiyatlarına baktım ve çok üzüldüm. Çok yüksek. Biz Tekirdağ'dan geldik ama çok üzüldüm şu an, hayal kırıklığına uğradım. Bunu görmek için gelmiştik ama fiyatları öğrendikten sonra görmeden gideceğiz.”

“BU GÜZELLİĞE KARŞIDAN BAKMAK ZORUNDA KALDIK”

Didem Ömeroğlu: “Ben bir İstanbul yerlisi olarak fiyatı çok buldum. En fazla 50 lira olması lazımdı. Türkiye'de yaşıyoruz, buranın halkıyız ama giremiyoruz. Karşıdan bakmak zorunda kaldık bu güzelliğe. Yetkililerden indirim istiyoruz. Mayıs ayında ücretsiz olmasının seçimle ilişkili olduğunu düşünüyorum.”

“ÇOĞU MÜZE YA BEDAVA YA DA 20-30 LİRA”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Benim müze kartım yok. Fiyat biraz pahalı diğer müzelere göre. Çoğu müzeye bedava giriyoruz ya da 20-30 lira veriyoruz, 110 lira biraz fazla.”

“MÜZELERDE İNDİRİM BAŞLAMIŞKEN BURAYA ZAM GELMESİ SAÇMA”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Müze kartım var ama 50 lira pahalı. Diğer yerlerde öğrenci indirimiyle 10-15 liraya düşerken bunun 50 lira olması çok fazla. Şu dönemde müzelerde indirim başlamışken buraya zam gelmesi biraz saçma olmuş açıkçası. (Ücretsizken) Burada aşırı bir talep vardı. Ben o dönemde de arkadaşımla gelmiştim, çok kalabalıktı, bekledik, bize sıra gelmeyince ayrıldık. Şimdi kuyruk neredeyse yok.”

“DAHA UCUZA VERMELERİ LAZIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Müze kartım yoktu, onu da çıkarttım, toplam 110 lira ödedim. Bence baya pahalı. Bence daha ucuza vermeleri lazım. İstanbul dışından görmeye geldim, İstanbul'da yaşasam bu parayı vermezdim.”