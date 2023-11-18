Seçimleri kazanmak şimdi çok daha zor

Cumhurbaşkanlığını ve parlamento çoğunluğunu kazanan iktidarın yerel seçimlere bu psikolojik üstünlükle gireceğini kaydeden İnce, “Mart 2024 seçimini kazanmak, 2019’a göre daha zor” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Muharrem İnce, CHP'de il başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde bulundu. Partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Sonraki süreçte CHP ile yollarını ayırdı, Memleket Partisi'ni kurdu. Şu anda gündemi yaklaşan yerel seçimler. Pazar günü Parti Meclisi'ni toplayacak. O gün İnce'nin yapacağı konuşmada “Seçimlerde ilkeli iş birliği yapmak isteyenlere kapımız açık” mesajı da yer alacak.

CHP kurultayı sırasında, İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalıştığına ilişkin iddialar vardı. Ancak, İnce'nin bu yönde bir açıklaması olmadı. CHP Kurultayı öncesi kendisiyle konuştuğumda, “CHP Kurultayını uzaktan izliyorum” demekle yetinmişti. Artık kurultay bitti, Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. Muharrem İnce'nin partisini kapatıp CHP'ye gideceği söylentileri de dolaşıyor. Tüm bu iddiaları Muharrem İnce'ye sordum. İşte İnce'nin cevapları:

ÇIKAR İTTİFAKI OLMAZ

■ Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Ama bizimle ittifak yapmak isteyen kim olacak onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. İttifak yapmak isterlerse elbette biz ‘ilkeli ittifaklara' açığız. Çıkar ittifakına değil, ilkeli ittifaklara açığız.

■ Bakalım CHP bu seçimi ciddiye alacak mı; Cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri, yurtseverleri bir araya getirip seçim kazanmak için uğraşacaklar mı? Yoksa birbirlerine moral verip “Biz, yüzde 60'la, 70'le kazanıyoruz. Büyükşehirleri de alıyoruz, küçük şehirleri de alıyoruz” mu diyecekler? Belli yandaş kanallarda ‘Yüzde 60' la, yüzde 70'le kazanıyoruz' masalı mı anlatacaklar, bunu hep birlikte göreceğiz.

■ Biz, Memleket Partisi olarak haksızlığa uğramış bir partiyiz. Son cumhurbaşkanlığı seçiminde derdimizi anlatmaya çalıştık. Ama anlatamadık. Yani bu “39 milletvekilinin CHP dışındaki partilere verilmesi büyük hatadır” dedik. Bunları hep söyledik. “Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun oyu yok” dedik. Ama anlatamadık.

■ Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun, ben hiçbir şey istemiyorum, sizi destekleyelim” dedim. Yani bir kişinin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdim. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı insanlara güven vermez. Hata yaptılar, yanlış yaptılar.

2019 SEÇİMİ DAHA KOLAYDI

■ Aynı şey şimdi kapıda. Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor. 2019 seçimlerini kazanmak daha kolaydı. Bakın tekrarlıyoruz, 2019'daki durumdan, şartlar bugün daha zordur. Evet, 2019 yılına göre bugün ekonomi daha kötüdür ama seçim kazanmak daha zordur. Neden derseniz; çünkü iktidar bir psikolojik üstünlük kazandı. Cumhurbaşkanlığını aldı, Parlamento çoğunluğunu aldı. Bir psikolojik üstünlük var. O üstünlükle seçime gidiyor.

CHP'den gelen bir teklif yok

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, partisini kapatıp CHP'ye gireceği söylentileri de yaygın. Bu söylentileri İnce'ye hatırlattım. Öncelikle CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'e başarılar dileyen İnce, şunları söyledi:

“Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız.”