Sel felaketinde çocukları öldü… ‘Ellerimden çıktı, onları kaybettim’

Batman'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde annesi Lalihan ve üç çocuğunu kaybeden Hakkı Güner (30), evlerinin çökmesi sonucu yaşadıkları dramı anlattı.

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Batman’da yaşanan sel felaketinde 3 çocuk ve babaanneleri hayatını kaybetti. Çocukların babası olan Hakkı Güner (30), sel felaketinde evlerinin çökmesi sonucu yaşadıklarını anlattı.

“YÜZEREK AĞACIN ÜZERİNE ÇIKTIM”

Güner, “Duvar yıkıldı ve tavan da bizim başımıza düştü. Düştükten sonra biz 20-25 dakika suda kaldık. Sonra ben yüzerek bir ağacın üstüne çıktım. Çocuklar ellerimden çıktı, onları kaybettim. Duvar yıkıldı ve tavan da bizim başımıza düştü. Düştükten sonra biz 20-25 dakika suda kaldık. Sonra ben yüzerek bir ağacın üstüne çıktım. Çocuklar ellerimden çıktı, onları kaybettim.” dedi.

“EV RESMEN PATLADI”

Eşi Lalihan ve üç torununu kaybeden Muhittin Güner, olay sırasında kaçma imkanlarının olmadığını belirterek, “Ev resmen patladı. Benim çoluk çocuğum hepsi içindeydi. Öyle normal bir sel değildi, duvar bırakmadı. Duvarı da aldı bizim üstümüze getirdi. Ben aileden çoğu kişiyi kurtardım ama öbürlerini, hanımımı, torunlarımı kurtaramadım. 3 tane torunum gitti. Her biri zaten 3-4 saat kaldı suyun altında kaldı. Evdeydiler, ben onlara dışarı çıkın dedim. Suya bakın dedim, su giderek fazlalaşıyordu. Biz dışarıya çıktığımızda su belimize kadar geldi. Biz birbirimizi çağırana kadar, duvarlar yıkıldı. Kaçma imkanımız olsaydı zaten kaçardık. Kaçma fırsatımız, imkanımız olmadı. Acı, herkesin acısıdır. Kıyamet günüydü, normal bir gün değildi.” dedi.

“HANIMIMDI, EŞİMDİ, ANALIK DA YAPMIŞ, BABALIK DA YAPMIŞTI”

Güner, “Bu bir felaket, faciaydı. Ondan sonra birkaç kişiyi daha kurtardım sudan, o felaketten. Eşim benim dünyamdı, ahiretimdi. Benim hanımımdı, eşimdi. Bana analık da yapmış, babalık yapmıştı. Benim her acıma katlanmış bir insandır o. Zaten o gidince, benim hiçbir şeyim kalmadı. Eşimi 3 torunum ile birlikte defnettim. Bu acıyı da herkesle paylaşıyorum. İstiyorum ki herkes duysun, herkes bilsin bu acıyı. Ömrüm boyunca ben unutmayacağım bunu. Herkes te biliyor, benim acım çok büyük. Buna da şükür ediyoruz. İçişleri Bakanımız telefonla beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti bize. Allah ondan da razı olsun. Biz onlardan yardım istiyoruz” diye konuştu.

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