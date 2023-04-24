Abone Ol

Selvi Kılıçdaroğlu: Ülkenin her köşesindeki çocukların gözleri ışıl ışıl parlayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Dün Hatay’da, Defne’nin merkeze uzak bir mahallesinde Çağlar Ailesi beni çadırlarına misafir etti. Yaşadıkları büyük acıya rağmen çocukları için baharın geleceğine inanıyorlar. Bahar gelecek; bu ülkenin her köşesindeki çocukların gözleri ışıl ışıl parlayacak” dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Selvi Kılıçdaroğlu: Ülkenin her köşesindeki çocukların gözleri ışıl ışıl parlayacak

Selvi Kılıçdaroğlu, dün Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında ziyaretten fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

* “Dün Hatay'da, Defne'nin merkeze uzak bir mahallesinde Çağlar Ailesi beni çadırlarına misafir etti.

* Yaşadıkları büyük acıya rağmen çocukları için baharın geleceğine inanıyorlar.

* Bahar gelecek; bu ülkenin her köşesindeki çocukların gözleri ışıl ışıl parlayacak.” ANKA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam