Sembolik temel atma törenlerine Afyonkarahisar’da bir yenisi eklendi

AKP iktidarının 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine günler kala çeşitli illerdeki göstermelik temel atma törenlerine bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar’da AKP milletvekilleri ile bürokratların katıldığı ‘Afray’ projesinin temel atma töreninin göstermelik ve atılan temelin 4 metrelik betondan ibaret olduğu ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kısa bir süre kalmasına rağmen, hem AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de iktidar temsilcileri ‘müjde' adı altında yeni projeler açıklamaya devam ederken, çeşitli illerdeki temel atma törenlerinin de sembolik olarak yapıldığı ortaya çıkmaya devam ediyor.

Deprem bölgesi olan Hatay'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, yapılacak devlet hastanesinin atılan temelinin göstermelik olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bunlara Afyorkarahisar'da bir yenisi eklendi.

ESKİ BAKAN VESYEL EROĞLU DA KATILDI

Afyonkarahisar'da, raylı sistemler projesi kapsamında 7.5 kilometre uzunluğundaki ‘Afray' projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, AKP Milletvekilli ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AKP milletvekilleri Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven katıldı.



Törende konuşan Veysel Eroğlu projeyi, “Afyonkarahisar için muhteşem ve beklenen bir yatırım” olarak değerlendirdi.

KARAYOLU KENARINA 4 METRELİK BETON ATILMIŞ

Temelin sadece karayolunun kenarına 4 metrelik betondan ibaret olduğunu ifade eden ve atılan temeli görüntüleyen CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci tepkisini dile getirdi.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Peynirci yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Afyonkarahisar Valisi ve AKP heyeti Afray projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Ancak atılan temel 4 metre kadar bir betondan ibaret.

*AKP'li Belediye Başkanının yerel seçim vaatleri arasında bu proje vardı. Ancak nedense bu projeyi yıllardır hayata geçiremediler. Şimdi halkımızı kandırmaya yönelik, siyasi şovdan ibaret olan bir temel atma töreni gerçekleştirdiler.

*Seçime sayılı günler kala Afyon halkını aldatmaya yönelik sembolik bir temel atma töreni yaptılar. İnanıyoruz ki bu projeye de geçtiğimiz yıllardaki projeler gibi başlanılmayacak ve sadece yol kenarına atılan bir temel olarak kalacak.

*Ancak halk artık bu tür sembolik, aldatmacalı temel atma törenlerine kanmıyor. Bu iktidardan kurtulmanın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

PROJE HAKKINDA

Afray Hattı, Ali Çetinkaya İstasyonu’ndan başlayarak Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü içerisinde sonlanacak yaklaşık 7.5 km uzunluğunda şehir içi raylı ulaşım sistemi.

Proje tamamlandığında 6 yolcu istasyonu, 6 yaya üst geçiti ve 4 karayolu geçişi hizmete alınacak.

Tamamlandığında yaklaşık 50 bin öğrencisi olan üniversite ile şehir merkezi arasında kolay ve etkili ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Hattın üzerinde bulunan Karşıyaka ve Erenler mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 15 bin vatandaşın şehir merkezi ile ulaşımının sağlanacağı, üniversitenin kuzeyinde bulunan ve şehir turizmi açısından büyük öneme sahip Gazlıgöl Termal Bölgesi ve Frig Vadilerine ulaşım kolaylaşacağı ifade ediliyor.

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