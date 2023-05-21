‘Sığınmacılar kalsın diyorsanız oylar Recep Bey’e’

Denizli'de vatandaşlara seslenen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "10 milyon sığınmacı kalsın diyorsanız oylar Recep Bey’e, yok yeter artık bunları ülkelerine yollayın diyorsanız oylar Kemal Bey'e" diye konuştu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de halk buluşmaları gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sarayköy ve kent merkezinin ardından bugün Honaz ve Tavas ilçeleri ile Kıızılcabölük Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi.

Özel Türkiye'nin en önemli sorunlarının ekonomik kriz ve sığınmacı sorunları olduğunu belirterek durumu ancak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzeltebileceğini kaydetti. Sığınmacı sayısındaki artışa da dikkat çeken Özel, “3 seçim sonra AKP istese de sığınmacıları gönderemeyecek” diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU OLMASA EYT ÇIKMAZDI’

Emeklilik hakkı kazanan EYT'lilere seslenen Özel, Kılıçdaroğlu'nun çözme sözü verdiği pek çok sorunun seçim kaygısı nedeniyle aceleyle çözüldüğünü belirterek; “Geçtiğimiz seçimde bizim yap dediklerimizi yapmayanlar seçimin gittiğini anlayınca yapmaya niyetlendiler EYT diye diye dilimizde tüy bitmişti. Seçimi kaybedeceğimi bilsem yapmam diyordu. Baktı seçim gidiyor yapmaya karar verdi. 3600 ek gösterge için söz verdik. Polisi, öğretmeni, din görevlisini söz verdiği pek çok memuru mağdur ediyordu. Ben de yapacağım dedi. Taşerona kadro diyor, dinletemiyorduk.

Emekli maaşı bu kadar düşük olmaz, asgari ücrete tamamla diyorduk. Çok düşük emekli maaşına emekliyi mahkum ediyordu.. Seçimin gittiğini görünce parayı bastırdı. Her gün haklarında kötü konuştuğu EYT'liler, 3600'ü vermediği memurlar dedi ki, EYT’li kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bugün Kılıçdaroğlu olmasaydı EYT'liler içinde ben emekli olurdum diyen varsa kendini kandırıyordur. Açsın baksın. Tayyip Bey geçmişte bu konuda neler söylemiş?” ifadelerini kullandı.

‘SÖYLEDİK SÖYLEDİK BU KADARINI YAPTIRABİLDİK’

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha yapmadıkları var. Unuttukları var. Örneğin staj mağdurlarını unuttu. Bağ-Kur'luları unuttu. Atanamayan öğretmeni, doktoru, mühendisi unuttu. Ehliyet diyenleri unuttu. Size söz biz unutmayacağız. Kimseyi arkada bırakmayacağız. Bu sorunların hepsini biz çözeceğiz. Üreticiyi unuttu. Bülent Arınç Çanakkale'de üreticiye mazottaki ÖTV'yi kaldırma sözü verdi. Sözünü tuttu mu? Sana tutmadı ama gezinti teknesine tuttu. Kotraya verdi. Binali Yıldırım'ın oğlunun gemilerine verdi.

Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın gemiciğine verdi. Traktöre vermedi. Söyleyin çiftçiye. Gelecek hafta pazar bir devir kapanıyor, yenisi açılıyor. Bakan evlatlarının devri bitiyor, vatan evlatlarının devri başlıyor. İktidar beşli çeteye paraları buldu. Zenginlere, yandaş müteahhitleri, şirketlere, holdinglere buldu. EYT'ye, asgari ücrete, emekliye bulmadı. Söyledik söyledik bu kadarını yaptırabildik”

‘SIKIŞTIKÇA GAZ ÇIKARIYORLAR’

Doğalgazın bir ay boyunca bedava yapılmasına da dikkat çeken Özel, uygulamanın yanlış olduğunu ihtiyacı olana bir ay değil bir yıl bedava verilmesi gerektiğini belirterek; “Bunlar ne yapıyor. Küçük bir bebek gibi sıkıştıkça gaz çıkarıyor bunlar. Hemen gittiler, Karadeniz gazı bulduk dediler. Gazı buldun da Türkiye'nin mühendisi buldu, sismik gemisi buldu. Gaz hepimizin gazı. Bir ay boyunca bedava yaptık diyorlar. Kardeşim seçim için yaptığın belli. Bir ay boyunca bedava verdiler. Senin niyetin iyi olsa bu gazı bir ay herkese bedava yapmak yerine 12 ay boyunca garibana, ihtiyacı olana bedava verirsin.

Petrol bulduk diyor. Nerede buldun? Gabar'da… Vatan toprağı değil mi? Süleyman Demirel döneminde bulunan petrol milletin, Özal'ın bulduğu petrol milletin, Ecevit'in bulduğu petrol milletin, bunlardan alınan vergi devletin Tayyip Bey'in zamanında bulunca Ak Parti'nin… Kamer Genç, şunu yaptık Ak Parti olarak deyince ‘Emine Hanım'ın bileziklerini mi satıp yaptın. Bizim vergilerimizle yaptın' demişti. Vatan toprağında bulunmuş petrolü Ak Parti'nin arka bahçesinde bulmuş gibi gösteriyorlar. Buna da bu millet geçit vermedi” diye konuştu.

‘ANKETLER KILIÇDAROĞLU'NU GÖSTERİNCE BORSA DÜŞTÜ’

İftira kampanyası başlatıldığını belirten Özel; “Sonra bu da yetmedi, sıra büyük yalanlara geldi. Biz bunları suçüstü yakaladık. İsim isim verdikleri paraları biliyoruz. Sahte içeriklerle iftira attırdılar. PKK'lılar ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı videoda oynuyormuş gibi gösterdiler. Bu yalanı yakaladık, özür dilemediler. Tuttular kendi mitinglerinde verdiler. Şikâyet ettik, TRT'de oynattılar İtiraz ettik 29 kanalda yayınlattılar” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun anketlerde önde çıkmasının piyasaları olumlu yönde etkilediğini hatırlatan Özel; “Seçim öncesinde anketler Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor diye borsa çıkıyordu, faiz düşüyordu. Birinci turun sonunda kazanan olmadı. Hemen fiyatlar yükseldi. Kredi kartlarından nakit avans çekimini bile yasakladılar. Yani başa gelince ne yapacağını gösterdi.

28'nde karar vereceksiniz. Dolar 30 lira olsun diyorsanız, işsizlik artmaya devam etsin diyorsanız, seneye kıymanın kilosu 700 lira olsun diyorsanız Tayyip Bey'e, eğer işsizlik azalsın, fiyatlar düşsün diyorsanız Kemal Bey'e… Gençler mutlu olsun diyorsanız oyunuzu Kemal Bey'e vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘BENİM GENCİM İŞ BULAMIYOR, SURİYELİ ÇALIŞMADAN MAAŞ ALSIN’

Esad ile görüşüp Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini belirten Özel, “Benim gencim iş bulamıyor. Türkiye'de 10 milyon sığınmacı var. Ve Tayyip Bey diyor ‘ki biz Ensarız, onlar Muhacir…' Onlar sığınmacı, yüzde 5,6 ile çocuk sahibi oluyorlar.

Bugünkü sığınmacılara vatandaşlık verirsen, iki üç seçim sonra AKP gitsin dese de onların oyu ile iktidar belirlenecek. Bu ülkede sığınmacılar kalsın, ucuza çalışsın, işsizlik onlar yüzünden artsın, devletin ilacını bedava onlar alsın, çalışmadan maaş alsın, biz Suriyelilere bakalım diyorsanız oylar Recep Bey'e. Yok, yeter artık, Esad'la anlaşıp bunları ülkelerine yollayın diyorsanız oylar Kemal Bey'e…” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir İstanbul’da sığınmacıların yaşadığı ilçelerdeki kira artış oranı dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Sığınmacılar ve kaçaklar