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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Ö. adliyede sevk edildi. Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.

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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

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