Şirket ortağının suç duyurusu ile gerçek ortaya çıktı… Yüz milyonlar gitmiş

Diyarbakır’da suni bir gölet oluşturulduktan sonra İlkay Balıkçılık A.Ş. adıyla devletten alınan milyonlarca liralık teşvikin nasıl amaç dışı kullanıldığı, yıllar sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı şirketin ortağı tarafından yapılan suç duyurusu ile ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da iş insanı Abdullah İleri tarafından 1991 yılında Silvan yolu üzerinde suni bir gölet oluşturuldu.

Gölette Sazan balığı üretimi yapılarak İsrail başta olmak üzere Ortadoğu'ya balık ihracatı yapılacağı taahhüt edildi.

Bu tesisle birlikte 1500 kişiye de doğrudan iş imkânı sağlanacağına dair bölgenin yerel televizyon kanallarında reklam tanıtım filmleri gösterildi. İleri daha sonra hazırladığı projeyi hükümete sundu ve devletten teşvik istedi.

Terörün kol gezdiği ve Güneydoğulu iş insanlarının güvenli bulmadıkları için yatırımlarını batı illerine kaydırdığı dönemde Abdullah İleri'nin bu girişimini cesur bulan hükümet de destekleme kararı aldı.

SUNİ BİR GÖLET VE GÖSTERMELİK BİR İDARE BİNASI

Abdullah İleri yetkililerin sahadaki incelemeleri için 6 katlı bir idare binası, hemen önüne de suni bir gölet oluşturdu.

Devamında farklı tarihlerde aldığı teşvikleri balık projesi yerine farklı alanlara kaydırdığı yıllar sonra aynı şirketin ortağı Murat Kaymak tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu ile ortaya çıktı. İş insanı Kaymak, oluşan kamu zararının yüz milyonlarla ifade edildiğini belirtti.

İLK HAK EDİŞLE ANKARADA İNŞAAT YAPMIŞ

Şikayet dilekçesinde, şirket ortakları Abdullah ile Bahri İleri kardeşlerin balık projesini hükümete sunduktan sonra devletten ilk teşvikin 7 Ekim 1991 yılında alındığı, çekilen bu ilk istihkakın gölet projesi yerine Abdullah İleri tarafından Ankara Kızılay Sümer Sokak’taki Yol İş Sendikası hizmet binasının yapımına aktarıldığı ifade edildi.

İkinci hak edişin 27 Kasım 1992, üçüncüsünün de 26 Aralık 1992 yılında Kalkınma Bankası tarafından İleri ailesine balık projesi için aktarıldığı ancak bu paraların da hortumlanarak balık projesi yerine farklı amaçla kullanıldığı, o dönem Abdullah İleri'nin yanında çalışan inşaat mühendisi Metin Tuncer'in vicdan azabı çekerek durumu şirket ortağı Abdullah İleri'nin ağabeyi Bahri İleri'ye anlatmasıyla ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

BALIK PROJESİ DİYE BAKIN NELER SATIN ALINMIŞ

Abdullah İleri'nin balık projesi için çektiği parayla Yol İş Sendikası’na yaptığı hizmet binasını 18 Mart 1993'te sendikaya satarak yüksek meblağda kar elde ettiği, devletten aldığı teşvik parasının neredeyse 5 katını kazandığı ifade edildi.

Bu parayla da bu kez Ankara Menekşe Sokak’ta iki bina, Kızılay Fevzi Çakmak Sokak’taki 43 No'lu Hayal Otele ortaklık ile birlikte Menekşe-2 Apartmanı’nda 8 daire, Çankaya Sedat Simavi Sokak’ta 1 daire, Paris Caddesi’nde 2 daire, Portakal Vadisi Cahit Yücel'de daireler ile Menekşe Sokak’ta otopark satın alındığı, Diyarbakır'da ise şu anda imar sınırında olan kentin en gözde yerlerinden biri konumundaki Cebbar köyünde 14 bin dönüm arazi satın alındığı, suç duyurusunda yer aldı.

HAKSIZ KAZANÇLA MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI

İnşaat Mühendisi Metin Tuncer'in devletin hortumlanan milyonlarıyla ilgili usulsüzlükleri Abdullah İleri'nin ortağı olan ağabeyi Bahri İleri'ye anlatmasıyla durumdan haberdar olduklarını belirten şirket ortağı Murat Kaymak, buna ilişkin Bahri İleri'den yeminli yazılı beyan da aldıklarını belirtti.

Devletten çekilen milyonlarca liranın proje yapımı yerine farklı amaçla kullanılarak kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde edildiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Abdullah İleri'nin yasal mirasçıları adına kayıtlı gayrimenkullerin araştırılması halinde maddi gerçeğin de açığa çıkacağına dikkat çekilirken, ortak oldukları için kendilerinin de şirkete para aktardıkları, ancak Abdullah İleri'nin 1991-95 yılları arasında devletten aldığı 19 ayrı teşviki balık projesi yerine farklı yatırım alanlarında kullandığı ileri sürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İleri'nin oğlu Yunus İleri'nin de babasının çektiği teşviklerle Cebbar Köyündeki 14 bin dönümlük araziyi satın aldığını doğruladığı belirtilen dilekçede, Murat Kaymak imza yetkisi Abdullah İleri’de olduğu için kendilerinin de maddi ve manevi olarak zarara uğratıldıklarını kaydetti.

İlkay Balıkçılık A.Ş.'nin geriye dönük kayıtları, hesap hareketleri, çekilen kredi tutarları, devlete sunulan hayali projenin bir bütün olarak incelenmesi halinde oluşan kamu zararının da açığa çıkacağına dikkat çekildi.

Savcılık suç duyurusu üzerine geriye dönük kayıtları incelemek üzere geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.