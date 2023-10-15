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Sivas’ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında, ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:55 - 15 Ekim 2023 Güncellenme:
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Sivas’ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Van Gölü Turizm’e ait olan ve İstanbul-Van seferini yapan 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışmış yolcuları kurtarmak için otobüsün camlarını kırdılar.

Kazada, ilk incelemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 25 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi. (AA)

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