Sivas’ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında, ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.
Van Gölü Turizm’e ait olan ve İstanbul-Van seferini yapan 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışmış yolcuları kurtarmak için otobüsün camlarını kırdılar.
Kazada, ilk incelemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 25 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi. (AA)